2017-12-01 07:00:00.0

Illerberg Wenn der Briefkasten leer bleibt

Im Vöhringer Ortsteil Illerberg kommen Sendungen derzeit nur unregelmäßig oder gar nicht an. Das ärgert viele Bürger. Was die Deutsche Post dazu sagt. Von Ursula Katharina Balken

Mal kommen die Briefe unregelmäßig, mal bleiben sie ganz aus: Seit rund vier Wochen haben einige Bürger in Illerberg Probleme mit der Post. Vor allem in der Bergstraße berichten Anlieger davon, dass Briefe nur tröpfelnd ankommen – an manchen Tagen liegt Post im Briefkasten, meistens allerdings nicht.

„Das ist ein untragbarer Zustand“, sagt etwa Irmgard Klaiber, Bewohnerin der Bergstraße. „Was tut man, wenn man Terminsachen erledigen muss?“ Als Beispiel nennt sie eine Frau aus der Nachbarschaft, die auf einen Bescheid von der Polizei warte, weil sie geblitzt wurde. „Wenn man da die Zeit überschreitet, entstehen höhere Kosten und es wird unangenehm, weil man sich nicht rühren kann, weil der Bescheid fehlt“, ärgert sich Klaiber.

Dass es innerhalb der vergangenen Wochen bei der Zustellung zu Ausfällen gekommen ist, bestätigt auch die Deutsche Post DHL Group in München auf Nachfrage unserer Zeitung. „Seit November haben wir einen erhöhten Krankenstand in unserem Zustellungsstützpunkt in Vöhringen“, so Sprecherin Carolin Gruber. Grundsätzlich stehe zwar immer eine Ersatz- oder Abrufkraft für erkrankte Kollegen zur Verfügung, aber bei sehr kurzfristigen Personalausfällen sei es leider nicht immer möglich, eine Ersatzkraft zu finden. „In solchen Fällen springen die Kollegen ein, die in Nachbarbezirken eingesetzt werden.“ Diese Frauen und Männer haben dann die Aufgabe, zusätzlich zum eigenen Bezirk auch im nicht bedienten Ortsteil Post zuzustellen.

Wie Gruber sagt, könne es „vereinzelt“ vorkommen, „dass die Mitarbeiter innerhalb der täglich zulässigen Höchstarbeitszeit nicht alle Sendungen zustellen können“. Dann werde die Zustellungstour abgebrochen. Wird eine Tour beendet, werde diese am folgenden Tag fortgesetzt. „So wird ausgeschlossen, dass Kunden an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen keine Post bekommen.“

Auf den Bezirk Bergstraße Bezug nehmend, teilt Gruber mit, konnte an zwei Tagen der vergangenen Woche wegen mehrerer kurzfristiger Ausfälle und sehr hohen Sendungsmengen nur ganz wenig ausgeliefert werden. Aber es gibt auch eine positive Nachricht: „Um unsere Kunden in Vöhringen beziehungsweise Illerberg wieder eine regelmäßige und rückstandsfreie Postzustellung bieten zu können, setzen wir dort seit Anfang dieser Woche zusätzliche Kräfte von anderen Standorten ein“, teilt die Sprecherin mit.

Bürgerin Irmgard Klaiber reagiert auf diese Nachricht mit Vorsicht: „So konnte es ja nicht weitergehen, immerhin ist die Post ein Dienstleistungsunternehmen“, sagt sie. „Jetzt werden wir ja sehen, ob wieder Post im Briefkasten ist.“