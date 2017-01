2017-01-04 15:00:00.0

Unterallgäu Wenn der Notarzt zu spät kommt

In über zwölf Prozent der Fälle kommen die Helfer im Unterallgäu nach den geforderten zwölf Minuten an. Von Johann Stoll

Das Unterallgäu macht kräftig an Boden gut. Bei einer bundesweiten Vergleichsstudie, die das Magazin „Focus“ in Auftrag gegeben hatte, erreichte der Landkreis einen dritten Platz in Lebensqualität und wirtschaftlicher Stärke. Auf einem Feld allerdings sind zumindest Teile des Landkreises nicht optimal versorgt: bei einem Notfall, wenn dringend ärztliche Hilfe benötigt wird.

In Bayern gilt als Richtschnur, dass der Notarzt zwölf Minuten nach Alarmierung beim Patienten sein sollte. Andere Bundesländer legen hier die Messlatte höher. Dort müssten Rettungswagen schon nach acht Minuten am Einsatzort sein. Aber selbst die Zwölf-Minuten-Frist wird im Unterallgäu nicht überall eingehalten. Im Auftrag des Bayerischen Innenministeriums hatte sich das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM) mit den Strukturen des Rettungsdienstes in Bayern in der sogenannten „Trust“-Studie befasst. Ein Ergebnis: Nur in 80 Prozent der Notfalleinsätze in der Gemeinde Ettringen ist im Jahr 2015 die geforderte Zwölf-Minuten-Frist eingehalten worden. Anders gesagt: Bei jedem fünften Notfall hat es länger gedauert, was etwa nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall die Heilungschancen der Patienten verschlechtert.

Wie aber sieht es in den anderen Kommunen aus? Auf Anfrage teilte der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller mit, zu dem auch das Gebiet des Unterallgäu zählt, es gebe weitere Gemeinden, die nur knapp über dieser 80-Prozent-Marke liegen. Namen konnte Geschäftsführerin Julia Lindner nicht nennen. Das werde im Zuge der nächsten Trend- und Strukturanalyse (Trust) detailliert untersucht. Im Schnitt werden Patienten im Unterallgäu nach einem Notruf zu 87,49 Prozent innerhalb der geforderten zwölf Minuten erreicht. In Zahlen heißt das für das Jahr 2015: Es kam zu genau 13659 Notfalleinsätzen. In rund 1700 Fällen kamen die Retter nicht innerhalb der zwölf Minuten zum Patienten.

Dennoch sei im gesamten Rettungsdienstbereich bisher noch kein „akutes Handeln“ erforderlich, versichert Lindner. Auch die Daten für Ettringen „sprechen im Moment nicht für ein sofortiges Handeln“. Neben dem INM steht der Rettungszweckverband immer wieder im Austausch mit der Integrierten Leitstelle (ILS) Donau-Iller und den Rettungsdienstleitern, „die uns jegliche Auffälligkeiten mitteilen würden, auch wenn sie teilweise subjektiv sind“. In den Vorgesprächen für das kommende Trust-Gutachten werde der Zweckverband explizit auf „Grenzfälle“ hinweisen und eine genauere Betrachtung einfordern.

Neben den 13659 Notfalleinsätzen gab es im Jahr 2015 im Unterallgäu auch 6181 Krankentransporte. Hinzu kommen 286 Patiententransporte, bei denen ein Arzt mit im Wagen war. In der Summe wurden 20631 Patienten vor Ort versorgt.