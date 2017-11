2017-11-07 00:35:12.0

Premiere Wenn die Fassade bröckelt

Die Vöhringer Bühne Podium 70 gibt Einblick in die Abgründe menschlichen Verhaltens. Das kommt an Von Ursula Katharina Balken

Komödie nennt die französische Autorin Yasmina Reza ihr Theaterstück „Gott des Gemetzels“. Aber trifft das wirklich zu? Was sich im nahezu ausverkauften evangelischen Gemeindehaus in Vöhringen auf der Bühne abspielt, gleicht eher einem Psychogramm menschlichen Verhaltens. Auf jegliche Effekthascherei verzichtend, inszeniert Peter Kelichhaus mit der Bühne Podium 70 mit Treffsicherheit und sicherem Gespür das ungewöhnliche Stück, das vor zehn Jahren seine Uraufführung in Zürich erlebte und auf allen großen Bühnen Deutschlands zu sehen war.

Der Plot: Alles dreht sich um zwei Buben, die sich auf dem Schulhof geprügelt haben. Sie erscheinen zwar nie auf der Bühne, sind jedoch allzeit präsent. Ferdinand hat Bruno bei einer Prügelei zwei Schneidezähne ausgeschlagen. Das bleibt nicht ohne Folgen. Die Eltern treffen sich, um das Problem im Gespräch zu lösen, auf kultvierte Weise, versteht sich. Bei Kaffee und Kuchen entwickelt sich eine leichte Plauderei, die sich langsam auf den Anlass des Treffens fokussiert. Diese zivilisiert-heile Welt guten Benehmens bröckelt sehr schnell. Aus kleinen Sticheleien, über die erst noch höflich gelacht wird, werden bösartige Anfeindungen zwischen den beiden Parteien. Aggressionen machen sich breit. Der Staudamm bricht. Die Elternpaare gehen auf einander los, mehr noch – auch die Ehepaare beharken sich und das nicht mit Glacéhandschuhen. Ihre Beziehungen werden mit dem verbalen Skalpell seziert.

Alle vier Darsteller spielen auf Augenhöhe. Da ist Markus Reiter als Alain, Vater des prügelnden Sohnes. Alain ist Rechtsanwalt, sprachlich gewandt, hängt ständig am Handy und lässt deutlich spüren, dass ihm das Treffen um zwei streitende Buben höchst überflüssig erscheint. Christina Hilsenbeck spielt dessen Frau Annette, die sich zunächst wohlerzogen zurückhält, in deren Mienenspiel sich aber das Crescendo ihrer wahren Empfindungen widerspiegelt, bis sie explodiert und ihrem Mann das verhasste Handy wegnimmt und in einer Blumenvase ertränkt. Siggi Motzke spielt Veronique, Mutter des Sohnes ohne Schneidezähne. Sie ist das Beispiel einer Frau mit Kunstsinn und Bildung. Diese ist aber in dem Moment dahin, als sich Annette wegen Übelkeit auf einem Kokoschka-Bildband übergibt. Da wird sie zu einer von Weinkrämpfen geschüttelten Hysterikerin, schreit und tobt.

Sven Hilsenbeck überzeugt in der Rolle des Michel, Ehemann von Veronique. Er wird von den beiden Frauen entsetzt „Mörder“ genannt. Hat er doch den ungeliebten Hamster seiner kleinen Tochter auf der Straße entsorgt und somit dem sicheren Tod preisgegeben. „Ich mag eben keine Hamster“, sagt er trocken.

Als sich das Quartett schließlich einen Rum nach dem anderen gönnt, fallen die nur notdürftig vorgehaltenen Masken des gesellschaftsfähigen Umgangs. In unterschiedlichen Koalitionen gehen die vier aufeinander los. Jahrelang aufgestauter Frust bricht sich Bahn.

Im zweiten Teil wird dann doch Komödie spürbar: Temporeiche Dialoge werden zu witzigen Wortduellen, die die Würze des Stücks sind. Für einen packenden Theaterabend, in dem Dramatik und Komik trefflich zusammenfinden, gibt es für Schauspieler und Regisseur lang anhaltenden Beifall.

Samstag, 11., Sonntag, 12., und Samstag, 18. November, jeweils um 19.30 Uhr. Sonntag, 19. November, 17 Uhr, und Mittwoch, 22. November, 19.30 Uhr. Karten können in der Buchhandlung Kelichhaus (Telefon: 07306/32678) bestellt und gekauft werden sowie an der Abendkasse im evangelischen Gemeindehaus.