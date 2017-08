2017-08-29 07:01:00.0

Illertissen Wenn’s mitten in der Stadt mal pressiert ...

Das Konzept der „netten Toilette“ wird in Illertissen noch praktiziert. Bekannt ist das nicht jedem. Von Jens Carsten

Es ist heiß an diesem Tag auf dem Marktplatz. Da tut die Abkühlung an den Wasserfontänen gut: Die kleinen Kinder planschen mit großer Freude, die Mutter hat sich derweil in ein Buch vertieft. Plötzlich macht eines der Kleinen ein verkniffenes Gesicht: ein dringendes Bedürfnis trübt den Badespaß. Hilfesuchend wendend sich das Mädchen an die Mama, die sich etwas ratlos umblickt. Dann die erlösende Idee: Flugs das Kind gepackt und in einem nahen Innenhof über ein Kiesbeet gehalten. Die Dinge nehmen ihren Lauf, kurz darauf gehen die Wasserspiele weiter.

Szenen wie diese werden in der Vöhlinstadt immer wieder beobachtet: Eine öffentliche Toilette in städtischer Hand gibt es nicht. Was aber ist aus der „netten Toilette“ geworden – dem Konzept, wonach Lokale, wie vor Jahren vereinbart, ihre sanitären Anlagen auch für Nicht-Kunden zur Verfügung stellen und dafür monatlich eine Reinigungspauschale aus der Stadtkasse erhalten? Gibt es noch, sagt Henning Tatje, der im Rathaus für den Fremdenverkehr zuständig ist. Und damit auch für dieses – mitunter drängende – Thema. Das System sei wohl nicht allen potenziellen Nutzern bekannt, räumt Tatje ein. Auf der Website der Stadt seien zwar alle teilnehmenden Betriebe aufgeführt: Die Bäckerei Häußler, die Boutique „Scharfe Spitzen“, das Café am Markt, die Cafébar Lanwehr, die Gaststätte Oberland und das Rathaus Illertissen (wo sich das WC im Erdgeschoss beim Bürgerbüro befindet). Allerdings sei es möglicherweise an der Zeit, die „netten Toiletten“ zu bewerben und damit stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Angedacht sei ein Faltblatt, das Besuchern die Angebote der Vöhlinstadt auf einen Blick zeigt. Dazu gehörten auch die Lokale. Und die WCs. „Illertissen von A bis Z“ könnte das Ganze heißen, sagt Tatje.

Er hält die „nette Toilette“ für eine wichtige Einrichtung: „Jeder kennt wohl das Gefühl – plötzlich drängt’s und man weiß nicht, wohin man soll.“ Schon öfter sei in Illertissen denn auch darüber diskutiert worden, ein öffentliches WC zu bauen. Eine Idee mit Nachteilen: Zum einen wurden immer wieder die mutmaßlich hohen Kosten für Errichtung und Unterhalt angeführt. Und zweitens: „In vielen anderen Städten sehen solche Anlagen leider wenig einladend aus“, weiß Tatje. Und das, obwohl die stillen Örtchen regelmäßig geprüft und gereinigt würden. Aber auch für eine solche Einrichtung in der Illertisser Innenstadt spreche einiges: So sei bekannt, dass im Zuge von großen Veranstaltungen gerne mal der eine oder andere Hinterhof „herhalten“ müsse – wenn’s pressiert. Erleichterung verschaffe hier der Bahnhof, wo von 7.15 bis 18 Uhr ein WC zur Verfügung steht. „Es ist in gutem Zustand“, sagt Tatje nach einem Kontrollbesuch. An den Kosten beteilige sich die Stadt.

Getestet hat Tatje kürzlich auch die netten Toiletten, weitgehend inkognito, wie er sagt. Sein Fazit: „Das System funktioniert.“ Wer ein dringendes Bedürfnis verspüre, könne das an den genannten Orten nach wie vor loswerden. Die meisten seien auch noch mit dem roten Aufkleber versehen, der auf die Möglichkeit hinweist. Die Betreiber hätten auf Nachfrage erklärt, dass ihre WCs, wie beabsichtigt, durchaus auch nachgefragt würden. Geht es nach Tatje könnten demnächst weitere Lokale mitmachen, immerhin hätten in Illertissen zuletzt einige neue Gaststätten eröffnet. So könnte das Konzept bekannter werden. Und die Hinterhöfe (und deren Besitzer) entlastet.