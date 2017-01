2017-01-23 07:05:00.0

Illertissen Wenn’s nachts um vier im Garten sprudelt

Zahlreiche Einsätze halten in Illertissen und Umgebung Polizei und Feuerwehr auf Trab. Ein Überblick.

Erneut war die Feuerwehr der Vöhlinstadt bei einem Marathon-Wochenende schwer gefordert: Zu vier Einsätzen in zwei Tagen mussten die ehrenamtlichen Helfer ausrücken, zum Beispiel als in de frühen Morgenstunden durch einen Wasserrohrbruch in einem Mehrfamilienhaus ein Keller samt Garten geflutet wurde. Und auch die Polizei wurde auf Trab gehalten: Die Ordnungshüter mussten mehrere skurrile Einsätze bewältigen – so etwa einen Beinahe-Horror-Unfall und eine tierische Rettungsaktion. Ein Überblick.

Tür: Der Weg war umsonst hieß es am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr, als die Illertisser Wehr samt Spezialwerkzeug. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Kollegen aus Buch die Arbeit bereits erledigt hatten.

Brände: Kurz nach 10 Uhr wurden alle Kräfte nach Jedesheim beordert, wo ein Garagenbrand zu bekämpfen war (siehe oben). Gerade von dort ins Gerätehaus zurückgekehrt, gab es um 11.50 Uhr einen erneuten Alarm: Auf dem Parkplatz „Badhauser Wald West“ der A7 war bei einem Auto ein Motorbrand ausgebrochen, der mit Druckluftschaum gelöscht werden musste. Dies gelang schnell.

Wasserrohr: Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 4 Uhr, hieß es für die Wehr erneut – ausrücken. Ein großer Wasserrohrbruch war der Grund: Ein Bewohner des roßen Mehrfamilienhauses an der Ecke Daimler-Straße/Auer Straße hatte im Garten Wasser rauschen hören und festgestellt, das sich der Boden angehoben hatte. Wie sich herausstellte, war der Hausanschluss gebrochen. Daraufhin lief der gesamte Keller des Hauses mit rund 40 Mietparteien etwa 20 Zentimeter hoch voll. Die Feuerwehr saugte das Wasser ab. Die Wasserversorgung wurde abgestellt und die Bewohner wurden gebeten, bis zur Reparatur das öffentliche WC am Bahnhof zu nutzen. Gegen 8 Uhr rückte ein Bagger an, die Reparatutren begannen. Wie Wasserwart Manfred Becher berichtete, war bereits am Samstag auf der Straße vor dem Haus ein Rohrbruch aufgetreten, für dessen Instandsetzung die Straße aufgebaggert worden war. Vermutlich habe die Kälte den erneuten Schaden verursacht.

Unfall: Wohl noch wesentlich schlimmer ausgehen können, hätte ein Unfall am Freitag, bei dem eine Autofahrerin in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen aus einem Parkplatz fuhr und eine Frau mit Kinderwagen erfasste. Die 37-jährige Mutter wurde leicht verletzt, das vierjährige Kind blieb unbeschadet, teilt die Polizei mit.

Tiere: Gefragt waren die Ordnungshüter auch, weil ein Unbekannter auf einem Pendlerparkplatz bei Vöhringen drei Kaninchen aussetzte. Die Tiere (ein sogenannter Löwenkopf, ein Zwergwidder und ein Farbenzwerg) wurde vorübergehend bei einem Züchter untergebracht, heißt es.

Waffe: Bei einer Personenkontrolle in der Nacht zum Sonntag in Vöhringen machten Polizeibeamte eine Entdeckung bei einem 18-Jährigen: Der Mann führte einen Teleskopschlagstock mit sich. Die Waffe wurde sichergestellt, den 18-Jährigen erwartet eine Anzeige. (wis, az)