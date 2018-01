2018-01-19 12:42:00.0

Illertissen Wenns pressiert, gehts an den Pipi-Baum

Der Illertisser Waldkindergarten wird ohne Toiletten gebaut. Darüber diskutierten nun einige Stadträte. Von Felicitas Macketanz

In Illertissen soll demnächst ein neuer Kindergarten entstehen. Das Besondere: Es wird ein Waldkindergarten. Das heißt, spielen, toben und lernen – das alles wird in der Natur gemacht. Und auch wer mal muss, darf sich zwischen Bäumen und Sträuchern erleichtern. Denn der neue Waldkindergarten wird ohne Sanitäranlagen geplant. Das teilte Silvia Berger vom Hochbauamt der Stadt während der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses mit.

Der Kindergarten soll seinen Standort an der Jungviehweide haben – in unmittelbarer Nähe zum Wald. Im Nordwesten der Staudengärtnerei Gaissmayer ist eine Holzhütte für die Kleinen vorgesehen. Mit den Ansprechpartnern der Gärtnerei sei das Konzept bereits abgesprochen worden, sagte Berger. Die Holzhütte mit Vordach soll etwa 20 Quadratmeter groß sein, sagte die Ingenieurin auf Nachfrage unserer Zeitung. Beheizt werden könnte das Gebäude mithilfe eines Gasofens. Im Inneren des Raums sei Platz für eine Kindergartengruppe, auch Tische und Stühle sind in dem laut Berger rund 20000 Euro teuren Gebäude vorgesehen. Aber eben keine Toiletten.

Stadträtin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) hakte deshalb nach: „Es gibt also keine Sanitäranlagen?“. Nein, die gebe es in dieser Schutzhütte nicht – das sei so üblich bei Waldkindergärten, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU). Geplant sei, dass die Kinder ihr großes Geschäft in der Erde verbuddeln können – für das kleine gebe es im Freien andere Lösungen. Aber auch weitere Stadträte hatten Zweifel. CSU-Rat Wilhelm Fischer fragte, wie die Kinder sich dann im Winter erleichtern sollten – sei der Boden bei Minusgraden doch gefroren und zum Löcherbuddeln weniger geeignet.

Der Dritte Bürgermeister Wolfgang Ostermann (SPD) war in Bezug auf die fehlenden Sanitäranlagen ebenfalls skeptisch. Dennoch sei ein Kindergarten in der Natur gerade „sehr trendy“. Im Sendener Waldkindergarten gebe es statt der üblichen Toiletten beispielsweise einen sogenannten Pipi-Baum, sagte Ostermann zur Erheiterung der anderen Stadträte. Und das scheine zu funktionieren. „Ich persönlich würde mich auf die Art aber nicht erleichtern wollen“, witzelte der Dritte Bürgermeister.

Ohne Gegenstimme entschieden sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses für den Bau der Holzhütte – ohne Toiletten. Wann diese errichtet werden kann, hängt laut Berger nun vom Landratsamt ab. „Sobald die Genehmigung vom Landratsamt da ist, kann es losgehen.“ Angedacht war, dass bereits in diesem Jahr eine Gruppe an der Jungviehweide betreut werden könnte.