2017-08-30 00:34:04.0

Wer hat den schönsten Dalmatiner?

In Vöhringen zeigen Besitzer ihre Tiere

Um Schönheiten mit schwarzen Punkten geht es am Sonntag, 10. September, in Vöhringen. Auf dem Gelände des Schäferhundevereins werden Dalmatiner-Besitzer ihre Tiere vorstellen und sich einer Jury stellen. Erwartet werden laut Ausstellungsleiter Andreas Mazeth rund 50 Hunde aus dem In- und Ausland, die in verschiedenen Klassen einer Richterin vorgestellt und nach ihrem Wesen, dem Aussehen, Gebäude und ihrer Gangart bewertet werden. Jeweils vier Hunde jeder Klasse erhalten eine Platzierung.

Die Regionalgruppenausstellung Süd der deutschen Dalmatiner-Zucht-Gemeinschaft findet damit bereits zum wiederholten Mal in Vöhringen statt. Während der Schau besteht für Besucher die Möglichkeit, sich über die als temperamentvoll und lauffreudig geltende Rasse zu informieren. Dazu stehen laut Mazeth Züchter und Besitzer aus der Region und aus Deutschland bereit. Beginn der Veranstaltung ist ab 9.30 Uhr. Gegen 15 Uhr findet die Siegerehrung statt, wo die schönsten Dalmatiner prämiert werden. Für die Bewirtung sorgt der Schäferhundeverein Vöhringen. (az)