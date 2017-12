2017-12-01 00:35:46.0

Berufe Wer keinen Job bekommt

Die Arbeitslosenquoten bleiben im Kreis Neu-Ulm und im Unterallgäu zwar niedrig. Trotzdem sehen Experten Grund zur Sorge

Viele Menschen haben Jobs: Im Landkreis Neu-Ulm und dem Unterallgäu ist Arbeitslosenquote weiter niedrig. Sie lagen wie im Monat davor bei 2,1 Prozent (Kreis Neu-Ulm) und 1,6 Prozent (Unterallgäu). Dies teilten die zuständige Agentur für Arbeit in Donauwörth und das Landratsamt in Mindelheim gestern mit. Die stabile Lage sei durch einen milden Herbst bedingt – so wurde viel gebaut, hieß es. Gleichzeitig herrschte Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. Mit Sorge betrachten die Experten weiterhin die Entwicklung bei arbeitslosen Menschen mit Behinderungen: Im Kreis Neu-Ulm hätten es viele Menschen schwer, eine Stelle zu finden, hieß es. Ob sich das ändert, sei ungewiss.

Wegen des guten Wetters gab es im Kreis Neu-Ulm bisher im Bausektor kaum saisonbedingte Entlassungen, sagt Richard Paul, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Donauwörth. Insgesamt sei die wirtschaftliche Lage in der Region positiv, zahlreiche offene Stellen seien gemeldet. Im November waren zum Stichtag insgesamt 2061 Personen arbeitslos gemeldet, neun mehr als im Oktober. Angeboten werden 1661 Stellen, 61 weniger als vor einem Monat und 85 mehr als 2016.

Heikel ist aus Sicht der Experten: Momentan sind im Kreis Neu-Ulm 238 schwerbehinderte Menschen auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Jene profitierten kaum von der guten Situation des regionalen Arbeitsmarkts, sagt Paul. Die Agentur unterstütze die Betroffenen durch Beratungen und finanzielle Förderungen, etwa wenn es um die behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen geht.

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahren betrug die Arbeitslosenquote im November 2,5 Prozent, wie im Vormonat. Das entsprach 788 Personen. Zudem gab es 530 ausländische Arbeitslose, 360 Menschen sind seit über einem Jahr ohne Job oder langzeitarbeitslos.

Auf dem Arbeitsmarkt im Kreis tut sich einiges: Im November begaben sich 968 Personen neu auf die Suche nach einer Arbeitsstelle, 100 mehr als im Oktober. 953 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Mit einer Arbeitslosenquote von 1,6 Prozent ist das Unterallgäu bundesweit spitze, teilt das Landratsamt in Mindelheim mit. Nur drei Landkreise in Deutschland hätten eine niedrigere Quote. Nach Angaben der Agentur für Arbeit hatten im November 1270 Unterallgäuer keinen Job. 462 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II, das sind 0,6 Prozent aller „Erwerbspersonen“ – also alle Erwerbstätigen und Arbeitslosen zusammen. Hier hat das Unterallgäu deutschlandweit die viertniedrigste Quote. (az)