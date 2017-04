2017-04-25 00:33:31.0

Parteien Wer wird Walks Nachfolger?

Vöhringer CSU-Vorsitzender hört nach 16 Jahren im Amt auf Von Ursula Katharina Balken

Was haben Altkanzler Helmut Kohl und der Vöhringer Herbert Walk gemeinsam? Beide Politiker waren in Führungspositionen 16 Jahre lang tätig. Kohl als Bundeskanzler, Herbert Walk als Ortsverbandsvorsitzender der CSU in Vöhringen. Jetzt stehen Neuwahlen an, die bei der Hauptversammlung am Dienstag, 2. Mai, 19.30 Uhr, im Hotel Ihle stattfinden. Walk tritt jedoch nicht noch einmal zur Wahl an. In den vergangenen 30 Jahren gab es gerade mal zwei Vorsitzende. Herbert Walk übernahm das Amt 2001 von Hans Gutter, der 14 Jahre den Ortsverband geführt hatte. „Ich will das Amt in jüngere Hände legen“, sagt der Endfünfziger Herbert Walk. Aber in welche? Wie so oft in der Vergangenheit rücken die Stellvertreter jetzt in den Fokus. Davon gibt es drei. Das wären Markus Prestele, 44 Jahre alt, im Stadtrat vertreten, und Michael Neher, 42, ebenfalls Stadtratsmitglied. Der dritte stellvertretende Vorsitzende ist Rupert Dorer. Er ist 65 und hat bereits abgewinkt. Er will Jüngeren den Vortritt lassen. Ob Michael Neher bereit ist, das Amt des Ortsvorsitzenden zu übernehmen, ist ungewiss. Er sitzt auf dem politisch einflussreichen Posten des Fraktionsvorsitzenden der CSU im Vöhringer Stadtrat. Ob er sich die Doppelfunktion zumuten will, bleibt abzuwarten.

Wie bei der Vöhringer Christ-Sozialen üblich, gibt es hinter den Kulissen kein großes Gerangel um Posten. So könnte die Wahl also auf Markus Prestele fallen. Am Wahlabend weiß man mehr.

Als Gast wird der stellvertretende Vorsitzende der Unionsparteien im Bundestag und Wahlkreisabgeordneter Georg Nüßlein erwartet.