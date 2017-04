2017-04-20 05:00:00.0

Illertissen Wetterkapriolen halten die Region auf Trab

Schnee auf Straßen und Pflanzen: Auf was Verkehrsteilnehmer und Gartenbesitzer achten sollten.

Blumen mit Schnee: So sah es gestern Morgen in Neu-Ulm aus.

Hier ein wildes Schneegestöber, dort Sonnenschein: Dass der April durchaus Wetterkapriolen schlagen kann, zeigte sich am Mittwoch im Landkreis Neu-Ulm deutlich. Eisige Niederschläge und frühlingshafte Witterung wechselten sich vielerorten mitunter im Halbstundentakt ab. Das hatte Folgen: Auf den Straßen ging es mitunter nur langsam vorwärts – und auch Gartenliebhaber sollten in diesen Tagen Vorsicht walten lassen.

Verkehr: Aus Sicht der Polizei verlief der Wintereinbruch glimpflich: „Nichts Auffälliges“ bemerkte Christian Eckel, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten, beim Blick auf die Verkehrslage im Kreis Neu-Ulm. In Illertissen und Umgebung registrierte die Polizei gar keine Unfälle: „Gott sei Dank“, wie Franz Mayr, der Leiter der hiesigen Polizeiinspektion sagte. Denn mehrere Bürger hätten an ihren Fahrzeugen wohl schon die Sommerreifen angebracht. Doch die Straßen hätten sich in den zurückliegenden warmen Tagen wohl schon so weit erwärmt, dass der Schnee kaum liegen blieb. Zudem kam zeitweise immer wieder die Sonne zum Vorschein: „Es ist ein richtiges Aprilwetter“, stellte Mayr fest. Wer bei Schneeregen mit dem Wagen unterwegs ist, sollte jedoch trotzdem die Fahrweise anpassen.

Garten: Vorsicht ist dank des Wetterumschwungs auch im heimischen Garten geboten: Die zurückgekehrte Kälte kann einigen Pflanzen durchaus zu schaffen machen, sagt Rudolf Siehler, der Kreisfachberater für Gartenkultur im Landkreis Neu-Ulm. Unter zwei Grad werde es „kritisch“ für offene Blüten, weiß der Fachmann. Und es stünden wohl kalte Nächte an. Sein Tipp: Empfindliche Kübelpflanzen sollten vom Balkon in die Garage gestellt werden. Auch kleine Obstbäume seien gefährdet. Diese ließen sich leicht mit einem Vlies umhüllen. Auch Erdbeeren sollten abgedeckt werden: Beschädigte Pflanzen brächten keine Früchte. (caj)