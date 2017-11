2017-11-01 07:00:00.0

Kettershausen Wie es mit der Kinderkrippe voran geht

Einrichtung in Kettershausen könnte im März fertig sein. Nun ging es um die Farben. Von Zita Schmid

Bei der Einrichtung der Kinderkrippe in Kettershausen geht es voran: Wie Architekt Wolfgang Ries in einer Sitzung des Gemeinderats sagte, werden gerade Heizung- und Sanitäranlagen installiert. In zwei Wochen soll der Estrich gelegt werden, der dann bis Mitte Januar trocknen müsse. Läuft alles plangemäß, seien die Bauarbeiten bis Anfang März beendet, hieß es.

Bedingt durch einen Wasserschaden dauert die Bauzeit eineinhalb Monate länger, so Ries. Rückblick: Bei starkem Regen war, wie berichtet, Wasser ins Innere eingedrungen. Der Schaden konnte nun behoben werden. Ein Sachverständiger hat dazu eine Stellungnahme vorgelegt, wurde nun bei der Sitzung bekannt gegeben. Ein Bericht eines Statikers stehe aber noch aus, bemerkte dazu der Zweite Bürgermeister Markus Koneberg.

Es ging auch um die Außenwand und die Ausstattung der Krippe: Die Räte entschieden sich für eine Fassade in Form eines Rhombus, Angebote für eine Erstellung aus Fichten- und Lärchenholz sollen eingeholt werden. Der Vorschlag von Bürgermeisterin Susanne Schewetzky, ein abgetöntes Rot als Farbe zu verwenden, fand Zustimmung.

Wie es mit den Farben in der Krippe gehalten werden soll, darüber gaben Kindergartenleiterin Bianca Stiegeler und die Leiterin der neuen Kinderkrippe Selina Jehle in der Sitzung Auskunft. Sie hatten sich ein Konzept überlegt, das thematisch die vier Elemente aufgreift. Für den Boden im Eingangsbereich schlugen sie so beispielsweise rote und gelbe Töne, für den Gruppenraum einen erdfarbenen Ton vor. Die Wand soll grüne Akzente bekommen. Der Schlaf- und Ruheraum soll in Weiß und Hellblau gestaltet werden. Kindermöbel, Türen oder auch Fenstersimse sollen dagegen farblich eher neutral gehalten werden, hieß es.

Bürgermeisterin Schewetzky gefiel das Farbkonzept – und auch die Räte hatten keine Einwände. Nur dürfe der Kostenrahmen nicht gesprengt werden, hieß es. Unter Berücksichtigung der Farbvorschläge werden nun Angebote eingeholt.