Illertissen Wie gefährlich ist hier das Ausparken?

Nach dem schweren Unfall auf dem Gehweg in der Illertisser Hauptstraße wird in Illertissen über die Risiken von senkrechten Stellflächen diskutiert. Derweil entstehen Neue. Von Jens Carsten

Angestrengt blickt der Autofahrer über seine rechte Schulter, er muss eine Verrenkung machen, um den Kopf überhaupt soweit drehen zu können. Langsam rollt das Heck rückwärts aus der Parklücke hinaus auf die Illertisser Hauptstraße. Plötzlich taucht ein Radfahrer im Blickfeld auf: Geistesgegenwärtig tritt der Ausparker voll auf die Bremse, der Velofahrer reißt den Lenker nach links. Gerade noch können sie eine Kollision verhindern. Der eine hupt, der andere klingelt, beide schimpfen. Das war knapp.

Solche Situationen beobachten Illertisser immer wieder: Die so genannten Senkrecht-Parkplätze, die rechtwinklig zur Fahrbahn ausgerichtet sind, gelten als riskant und werden seit jeher mit Vorbehalten betrachtet. Andererseits sind die Stellflächen platzsparend: Sie nehmen weniger knappen Innenstadtraum in Anspruch, als längs zur Straße ausgerichtete Parkplätze. Seit Mitte Januar kocht die Diskussion wieder hoch: Nicht einmal zwei Wochen ist es her, dass sich in der östlichen Hauptstraße ein schrecklicher Unfall ereignete.

Wie berichtet, rollte damals ein Sportgeländewagen von einem senkrechten Parkplatz nach vorne auf den Gehsteig, erfasste einen zehnjährigen Buben und drückte diesen gegen eine Hauswand. Das Kind wurde schwer verletzt, die Spuren am Unfallort sind noch immer deutlich zu sehen. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor, ist nach wie vor unklar. Ein Gutachten liegt noch nicht vor. Der Vorfall gibt weiter Gesprächsstoff.

Dabei will es die Illertisserin Gerti Keßlinger nicht belassen: Sie hat vor, Unterschriften gegen die senkrechten Stellflächen zu sammeln. „Die sind sehr gefährlich.“ Ihrer Ansicht nach müsste die Stadt auf derartigen Parkraum völlig verzichten. Zumal die Autos immer größer, dicker und breiter würden: „Da sieht man gar nichts mehr.“

Um senkrechte Parkplätze ging es kürzlich in einer Sitzung des Illertisser Bauausschusses. Schauplatz war die Vöhlinstraße, in der ein Mehrfamilienhaus entstehen soll. Vorgesehen sind auch sechs senkrechte Parkplätze, wie es hieß. Das stieß auf Kritik, etwa bei Rätin Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne): Einerseits werde rückwärts ausgeparkt, andererseits auf der abschüssigen Straße schnell gefahren – auch von Radlern. „Das ist gefährlich.“ Im Zuge dessen wurde überlegt, die Parkflächen hinter das Haus zu verlegen. Die Räse verwarfen die Idee, um nicht unnötig Flächen zu versiegeln, wie es hieß. Auch aus dem Vorschlag, weniger senkrechte Parkplätze und dafür einige längs angeordnete zu schaffen, wurde nichts. Die Kombination könne zu Problemen führen, hieß es von Seiten der Stadtverwaltung. Schließlich einigten sich die Räte darauf, dass vier Stellplätze an der Straße (senkrecht) entstehen sollen und dazu einer bis zwei in der Querstraße „Auf der Point“.

Damit kann Gerti Keßlinger wohl nichts anfangen: Gegen weitere Senkrechtparkplätze werde sie „auf die Barrikaden gehen“, sagt sie. Demnächst will sie Bürgermeister Jürgen Eisen in einer Bürgersprechstunde von ihrem Vorhaben unterrichten.

Der Rathauschef weiß um die Risiken der senkrecht angeordneten Parkplätze: „Die sind von der Art her ungünstig.“ Aber man habe diese Flächen ihrerseits angelegt, damit mehr Parkplätze in die Innenstadt passen. Allerdings sei es durchaus gefährlich, rückwärts aus den Lücken zu fahren. Es sei schon zu Unfällen gekommen, sagt Eisen. Der schwere Zusammenstoß, bei dem der Geländewagen den Buben erfasst hat, war aus seiner Sicht jedoch „ein schlimmes Unglück“. Das sei wohl auch durch Poller nicht zu verhindern gewesen, die manche zur Entschärfung solcher Gefahren zwischen Stellflächen und Gehwegen anbringen wollten. Eisen: „Dann laufen wir alle ständig dagegen.“

Weniger Parkplätze darf es aus Sicht von Ralf Ettelt, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, nicht geben. „Wir haben zu wenige in der Stadt.“ Allerdings sei es durchaus gefährlich, rückwärts auszuparken. „Da ist Sicherheit ein wichtiger Aspekt.“

Brenzlige Situation beim Ausparken registriert auch die Illertisser Polizei: „Beim rückwärts rausfahren muss man mit dem Heck ja eventuell noch in die Gegenspur“, weiß Polizeihauptkommissar Jürgen Salzmann. Für Autofahrer bedeute das „mehr Stress“ als beim Herausfahren aus längs angeordneten Stellflächen entstehe. Die seie viel übersichtlicher, ein kurzer Blick in den Außenspiegel reiche meist. Doch so einfach hätten es die Ausparker eben nicht überall in Illertissen. Das Fazit: „Da ist Vorsicht geboten.“

Demnächst stehen im Bauausschuss wohl weitere Debatten an: Etwa wenn es darum geht, Längsstellflächen aufzugeben und weitere Senkrechtparkplätze zu schaffen. Das Vorhaben werde nach dem Unfall kritischer gesehen, vermutet Bürgermeister Eisen.