2018-02-03 11:00:00.0

Illertissen Wie lange halten die guten Vorsätze?

Zum Beginn des neuen Jahres nehmen sich viele vor, mehr Sport zu machen. Fitnessstudio-Betreiber erzählen, wie es um die Motivation in der Region steht. Von Florian Holley

Nach Silvester-Racelette, Faschingskrapfen und anderen Leckereien schaut so mancher im Januar an sich herab und nimmt sich vor, wieder mehr Sport zu treiben. Dann hat die Stunde für die Fitnessstudios in der Region geschlagen. Doch wie lange halten die Einsteiger durch? Rücken die Vorsätze bereits im Februar schon wieder in den Hintergrund?

Bei der Gym Factory in Illertissen melden sich im Januar tatsächlich vergleichsweise mehr Sportwillige an. So richtig los gehe es allerdings erst im Februar und März. Jedoch verlieren die meisten bald ihre Motivation, wie Inhaber Altan Tokmak sagt: „Nur ein Drittel kommt regelmäßig.“ Die Mehrheit treffe man dann seltener oder gar nicht mehr an den Geräten an. Im Juni sei dann die Spreu vom Weizen getrennt: Dann sei nur noch da, wer es wirklich wolle, sagt der Inhaber. Während die Besucher im Sommer eher vormittags oder spätabends sporteln, kommen sie derzeit eher zwischen 16 und 20 Uhr.

ANZEIGE

Die Fitness-Lounge im Illertal bemerkt im Januar ebenfalls einen Aufschwung. Daniela Schönacker, Inhaberin des Dietenheimer Fitnessstudios, freut sich über die Einsteiger. Wer zu ihr kommt, bleibe dem Training meist treu. Stoßzeiten während des Tages fallen Schönacker aber nicht auf: „Die Leute kommen durchgehend.“ Auch während des Jahres gäbe es abgesehen vom Jahresanfang keine auffälligen Höhen und Tiefen – nur zur Urlaubszeit im August fielen die Besucherzahlen niedriger aus.

Im SCV Center, dem Fitnessstudio des Sportclubs Vöhringen, ist Dominik Bamboschek in der Leitung tätig. Er findet nicht, dass momentan überdurchschnittlich viele Sportler – oder solche, die es werden wollen – ins Center kommen. Vor Weihnachten, als das Studio ein Angebot hatte, habe es hingegen einige Anmeldungen gegeben. Wenn es draußen kälter wird, ziehe es mehr Sportler nach drinnen. So habe das Team ab Oktober einiges zu tun, erklärt der Studioleiter. In den Wintermonaten bietet der Verein außerdem viele Kursen an, welche Einsteiger anlocken. „Wer neu dazu kommt, bleibt in der Regel auch“, sagt Bamboscheck. Da das Studio anbietet, den Vertrag für drei Monate pro Jahr auszusetzen, blieben die Mitglieder auch während der Sommermonate treu. Trainiert wird meist abends, Schichtarbeiter und Rentner oft auch morgens.

Auch Bernd Wolf, Betreiber des Fitness- und Gesundheitsstudios Wolf in Illertissen, sieht bereits am Morgen voll besetzte Geräte. Von 8 bis 11 Uhr seien vor allem Rentner, Hausfrauen und Schichtarbeiter anzutreffen. Von 17 bis 20 Uhr kommen dann andere Fitnessbegeisterte. Der Betreiber, der seit mehr als 30 Jahren im Geschäft ist, bestätigt: „Zum Jahreswechsel kommen jedes Jahr viele.“ Auch Februar und Oktober gehörten zu den Monaten mit dem größten Andrang. Jedoch: „Die guten Vorsätze lassen schnell nach“, erklärt der Betreiber. Anfangs nehme man sich noch drei Trainingseinheiten in der Woche vor, mit der Zeit würden es immer weniger.

Sonja Blösch sagt: „Besser regelmäßig als übermäßig.“ Sie leitet das Fitnessstudio Vitalis in Babenhausen. Neulinge bekämen auf sie zugeschnittene Pläne, die sie auch einhalten können. Da das Vitalis auch Firmenfitness anbietet, seien viele Auszubildende aus umliegenden Unternehmen angemeldet.

Dazu kämen Schichtarbeiter, Schüler und Studenten, sodass stets reger Betrieb herrsche. Auch Kinder würden von ihren Eltern präventiv ins Studio geschickt: „Weil die Kinder heutzutage immer mehr vor dem Computer sitzen, statt raus zugehen“, sagt Blösch. Neben dem Zuwachs zum Jahresanfang, seien Mai, September und Oktober bei Einsteigern beliebte Monate – da sich die Sportler dann um die Bikini-Figur kümmern wollen.