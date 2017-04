2017-04-14 10:00:00.0

Illertissen Wie viel Platz braucht die Feuerwehr?

Die Illertisser Löschkräfte sollen einen neuen Standort an der Unterrother Straße erhalten. Im Bauausschuss ging es nun um die Frage, ob die bebaubaren Flächen vor Ort ausreichen. Von Jens Carsten

Wie groß ist für die Belange der Feuerwehr groß genug: Um diese Frage ging es in einer Sitzung des Illertisser Bauausschusses, als der neue Standort für die hiesigen Löschkräfte Thema war. Wie berichtet, wird der Stützpunkt an der Vöhlinstraße als zu klein und nicht mehr zeitgemäß angesehen. Deshalb soll ein neues Feuerwehrhaus auf einem Areal an der Unterrother Straße errichtet werden. Dort stehen rund 1,45 Hektar zur Verfügung. Vorgesehen sind Fahrzeughalle, Lager, Werkstätten, Umkleideräume, Büros und ein 26 Meter hoher Turm, in dem die Schläuche nach Übungen und Einsätzen zum Trocknen aufgehängt werden können. Zudem soll es einen Übungshof und Flächen zum Abstellen der Fahrzeuge geben.

Doch bevor das Vorhaben umgesetzt werden kann und die Bagger anrollen, muss ein Bebauungsplan her: Dazu präsentierte Planer Erwin Zint in der Sitzung erste Überlegungen, die er in einem Vorentwurf zusammengefasst hatte. Diesem sprachen die Mitglieder des Ausschusses einstimmig ihr Vertrauen aus – allerdings nicht ohne einige Bedenken vorzubringen. So wurde gefragt, ob die aktuellen Vorüberlegungen zur möglichen Lage der Gebäude auf dem Gelände auch genug Platz für zukünftige Entwicklungen lasse.

ANZEIGE

Das hielt Ansgar Bauer (Freie Wähler) zumindest für fraglich. Seine Befürchtung: Falls sich die Feuerwehr weiter vergrößere – etwa wenn im Zuge einer womöglich noch einzurichtenden Berufsfeuerwehr Wohnungen gebraucht würden – könnte die Fläche in fünf oder zehn Jahren vielleicht zu klein werden. Bauers Vorschlag: Das sogenannte Baufenster, also der Platz auf dem Grundstück, der (im Gegensatz zu Grünflächen) tatsächlich zur Bebauung freigegeben ist, könnte vergrößert werden. Dafür war auch sein Fraktionskollege Ansgar Batzner: Ein größeres Baufenster eröffne mehr Möglichkeiten, glaubte er. So könnten die Gebäude in L- oder U-Form oder als Quadrat angeordnet werden. „Da gibt es mehr Varianten.“

Das hielt Manfred Norrenbrock, der im Rathaus das Ressort Hochbau leitet, nicht für notwendig. Der Platz reiche aus: „Wir sind sicher, für die nächste Generation ausgesorgt zu haben.“ Ähnlich sah das Planer Zint: Zwar sei es möglich, die prinzipiell bebaubare Fläche im Plan zu vergrößern. Allerdings stehe schon jetzt „ein Riesengelände“ zur Verfügung. Momentan ist vorgesehen, 80 Prozent des Grundstücks mit Stellplätzen und Gebäuden zu versehen – augenscheinlich ein stolzer Wert. Weshalb „eine ordentliche Eingrünung“ aus Sicht des Planers notwendig ist.

Skeptisch äußerte sich Wolfgang Ostermann (SPD): Die bebaubare Fläche zu vergrößern sei „nicht das beste Signal“ gegenüber den Anliegern. „Das finde ich ungeschickt.“ So sah es denn auch die knappe Mehrheit der Stadträte im Bauausschuss: Lediglich fünf Mitglieder stimmten für ein größeres Baufenster – zu wenige für einen Beschluss.

Auch Verkehr und Lärm am zukünftigen Feuerwehrstandort wurden in der Sitzung thematisiert. Autos werden das Areal über die Unterrother Straße befahren, die Feuerwehrfahrzeuge über den Ahornweg, informierte Zint. Und fügte hinzu: In Städten seien Einsatzfahrten „bei Gefahr in Verzug“ grundsätzlich zulässig. Allerdings würde wohl auch vom Parkplatz Schall ausgehen. Eine Halle könnte beim Bau so platziert werden, dass sie die Anwohner im Buchenweg abschirmt, so Zint. Allerdings werde das Martinshorn dort wohl dennoch hörbar sein. Die Feuerwehr sei „eine ganz wichtige Einrichtung“, betonte der Planer. Der Stützpunkt sei an jenem Ort gut platziert.

Wilhelm Fischer (CSU) wies darauf hin, dass es auch Probleme geben könne, wenn die Feuerwehrleute abends oder nachts nach einem Einsatz ihre Fahrzeuge im Freien reinigten und auf Vordermann brächten. Dies müsse abgeklärt werden, sagte er. Laut Plan ist vorgesehen, die Anlieger im Buchenweg durch Grünflächen vom Feuerwehrhaus abzugrenzen.