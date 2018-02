2018-02-02 07:00:00.0

Illertissen Wie viel sozialen Wohnraum braucht die Vöhlinstadt?

Die SPD fordert eine Bedarfsanalyse von der Stadtverwaltung. Doch Bürgermeister Jürgen Eisen hat Bedenken. Von Jens Carsten

Kleine Wohnungen statt Luxus-Lofts: Geht es nach der Illertisser SPD, muss die Stadt verstärkt bezahlbaren Wohnraum schaffen. Doch zuvor soll festgestellt werden, wie hoch der Bedarf ist: Eine gründliche Bestandsaufnahme vermissen die Genossen bislang. Deshalb haben sie über die Stadtratsfraktion einen Antrag eingereicht.

Der beginnt mit Lob: Die Verantwortlichen hätten sich zuletzt stark um Wohnraum für Alleinerziehende, Geringverdiener, Rentner und junge Familien bemüht. Trotz alledem blieben bezahlbare Unterkünfte in Illertissen knapp, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen seien „Mangelware“, heißt es in dem Antrag der SPD. Allerdings müssten in die Stadtentwicklung auch die Bürger eingebunden werden, die sich keine teuren Wohnungen leisten könnten. Die SPD-Stadtratsfraktion macht nun fünf Vorschläge.

Erstens sollten Stadtverwaltung und Wohnungsbaugesellschaft einen Bedarfsplan zu erstellen. Der soll die Grundlage für weitere Beratungen bilden und folgende Fragen beantworten: Wie viele Sozialwohnungen sind in Illertissen vorhanden – und vergeben? Wie viele Menschen haben zuletzt einen Antrag auf eine Sozialwohnung gestellt? Mit welchem Bedarf ist in den nächsten Jahren zu rechen? Und: Wie viele Wohneinheiten sind durch Bebauungsplänen bereits geplant?

Zweitens wollen die Genossen erreichen, dass abgerissene Sozialwohnungen in der Vöhlinstadt im gleichen Umfang durch neue ersetzt werden. Bei neuem Bauland müsse (drittens) festgelegt werden, dass ein fester Anteil an Sozialwohnungen gebaut wird. In dem Antrag ist die Rede von fünf bis zehn Prozent. Außerdem soll, viertens, bei Neubauten die Größe und die Ausstattung der Sozialwohnungen den „aktuellen Bedürfnissen“ entsprechen. Geht es nach der SPD, dürfen Sozialwohnungen, fünftens, nicht konzentriert werden, damit keine „Gettos“ entstünden. Viel mehr sollten die Standorte über das gesamte Stadtgebietverteilt werden.

Der Antrag liegt im Rathaus vor, Bürgermeister Jürgen Eisen will ihn bald in einer Ratssitzung behandeln. Zu den Fragen der SPD wolle man Zahlen der Wohnungsbaugesellschaft vorlegen. Grundsätzlich sieht Eisen die Stadt beim sozialen Wohnraum gut aufgestellt: „Zumindest für die Bürger von hier.“ Man habe in den vergangenen zwei Jahren so viel getan, wie lange Zeit vorher nicht. An der Dietenheimer Straße und an der Auer Straße gibt es 21 neue Wohnungen. Mehr könne man zwar grundsätzlich immer tun, räumt Eisen ein. Es sei allerdings nicht Aufgabe der Kommune, für zugereiste Menschen zu sorgen. Der rathauschef sieht den Landkreis in der Pflicht – auch wenn es um akzeptierte Asylbewerber geht. Momentan lebten 40 in Illertissen, und damit viel mehr als in den Städten Weißenhorn (neun), Senden (vier) und Vöhringen (acht). Die Menschen müssten von den Kommunen untergebracht werden, die ersten Familien hätten in Illertissen auch schon Wohnungen erhalten. „Aber wenn nun alle Familien nachziehen, haben wir ein Problem“, sagt Eisen. Er habe Landrat Thorsten Freudenberger um Vorschläge gebeten, eine Antwort stehe bisher noch aus.

Ob die SPD diese Themen verknüpfen wolle, werde sich zeigen, sagt Eisen. Klar sei: Wohnungen für alle zugezogenen Bedürftigen zu bauen, sei für die Kommune wohl unbezahlbar. Auch darüber werden man im Stadtrat reden müssen.