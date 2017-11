2017-11-15 00:36:02.0

Wieder brechen Diebe in eine Schule ein

Unbekannte stehlen Kameras und Beamer

Die Baustelle an der Bellenberger Lindenschule haben sich jetzt wohl Diebe zunutze gemacht: Wie die Polizei meldet, waren Unbekannte am vergangenen Wochenende in das Gebäude in der Schulstraße eingestiegen. Wie Franz Mary, Inspektionsleiter der Polizei in Illertissen sagt, seien die Einbrecher voraussichtlich über die Baustelle in die Grundschule gelangt. Dort hebelten sie ein versperrtes Klassenzimmer auf und stahlen einen Beamer und eine Kamera.

Nach Auskunft von Mayr könnte es sich um dieselben Täter handeln, die vergangene Woche bereits in die Grund- und Mittelschule in Vöhringen eingebrochen waren. Denn auch dort hatten es die Unbekannten auf Fotoapparate und Beamer abgesehen. Aus dem Sekretariat und den Büroräumen der Schule stahlen die Täter außerdem eine Klangschale und aus einer Kasse eine geringe Menge Bargeld.

Ob hinter den Einbrüchen tatsächlich mehrere Personen oder nur ein einzelner Täter steckt, ist nach Auskunft des Inspektionsleiters derzeit nicht klar. In den meisten Fällen, so Mayr, werden Einbrüche aber von mehreren Personen begangen.

In beiden Fällen sucht die Polizei nun nach Zeugen, die möglicherweise etwas zur Klärung des Falls beitragen können. (az)

Polizei Illertissen, Telefon: 07303/96510.