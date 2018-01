2018-01-10 00:35:51.0

Wieland-Teile in Auto und Thermomix

Unternehmen investiert in neues Schneidwerkzeug

Mit einer Investition von 6,5 Millionen Euro baut die Firma Wieland ihre Kapazitäten im Bereich der Schneidwerkzeuge aus. Wie das Unternehmen mitteilte, wird am Standort Langenberg in Nordrhein-Westfalen eine neue Schere angeschafft. Mit deren Hilfe können die von Wieland hergestellten, 800 Millimeter breiten Bänder in Hochleistungslegierungen sowie verzinntes Band schmaler zugeschnitten werden, wie Sprecherin Christine Schossig sagt. Das Unternehmen könne damit auf Kundenwünsche reagieren – die aus den Schneidbändern etwa Steckverbinder stanzten. Vor allem in der Automobilindustrie, so Schossig, nehme die Nachfrage nach Schmalband verstärkt zu. Aber auch in Haushaltsgeräten, wie Trockner oder dem Thermomix, seien Produkte von Wieland verbaut.

Die Wieland-Gruppe verfügt über Schneidcenter und Handelsunternehmen in vielen europäischen Ländern sowie in den USA, Asien und Südafrika. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Umsatz in Höhe von drei Milliarden Euro. Weltweit sind 7000 Mitarbeiter beschäftigt, davon 2500 in Vöhringen.

ANZEIGE

Mehr als 100 Werkstoffe aus Kupfer und Kupferlegierungen

Mit einem Sortiment von mehr als 100 Werkstoffen aus Kupfer und Kupferlegierungen bietet Wieland Produkte für zahlreiche Branchen wie die Automobilindustrie, Maschinenbau oder Kälte- und Wärmetechnik. Bei Bedarf werde das Angebot durch Werkstoffe wie Aluminium, Stahl oder Titan ergänzt, heißt es in einer Pressemitteilung. (ub)