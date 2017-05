2017-05-03 09:01:00.0

Vöhringen Wieland bleibt Vöhringen treu

Trotz verstärkter Internationalisierung bleibt die Illerstadt mit 2350 Beschäftigten auch künftig der Hauptproduktionsstandort des Unternehmens. Von Ursula Katharina Balken

Wieland gehört zu Vöhringen wie das Gaspedal zum Auto. So wie Gas geben als Synonym für Vorwärtskommen steht, so ist Wieland der Garant für wirtschaftliche Stabilität der Stadt. Die hat sich seit der Ansiedlung des Unternehmens im 19. Jahrhundert aus einem unscheinbaren Flecken zu einer Kleinstadt entwickelt, die sich sowohl Schul- und Sportstadt nennen kann. Auch ist sie zu einem kulturellen Zentrum im Illertal herangewachsen.

Aus Gesprächen und Bemerkungen von Menschen auf der Straße kann man aber immer wieder eine gewisse Angst heraus hören, dass der Wieland-Standort Vöhringen auf Dauer nicht gesichert sei und dann fällt das Stichwort Globalisierung. Die Bedenken: Ein Unternehmen produziert dort, wo es am kostengünstigsten ist. Und Deutschland gilt als ein als Land mit hohen Lohnkosten.

Die Aussage zu solchen Mutmaßungen kommt vom Unternehmen und ist kurz und klar formuliert. „Das Werk Vöhringen ist und bleibt der Hauptproduktionsstandort der Wieland-Gruppe weltweit. Durch die verstärkte Internationalisierung der Wieland-Gruppe entstehen neue Absatzpotenziale für das Unternehmen, sodass die deutschen Standorte in Vöhringen, Ulm, Langenberg und Villingen sogar an Bedeutung gewinnen werden – bereits heute weisen sie insgesamt eine Exportquote von über 75 Prozent auf.“

Das Bekenntnis von Wieland zu den Standorten in Deutschland gilt auch künftig, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Die Voraussetzungen zum Erhalt der Arbeitsplätze sind jedoch neben dem internationalen Wachstum des Unternehmens auch wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. „Die beziehen sich auf die Energie- und Personalkosten.“ Trotzdem kann das Unternehmen mit Optimismus in das neue Geschäftsjahr gehen. Das Geschäftsjahr bei Wieland beginnt am 1. Oktober.

64 Millionen Euro Jahresüberschuss

Die letztjährige Entwicklung sieht erfreulich aus. Wie berichtet, konnte Wieland einen satten Jahresüberschuss von 64 Millionen Euro verbuchen. Gut für die Beschäftigten, die mit einer betrieblichen Sonderzahlung bedacht wurden und erfreulich für die Aktionäre. Denn 15,5 Millionen Euro wurden an Dividende ausgeschüttet, 3,1 Millionen mehr als im Vorjahr.

Im Augenblick sei die aktuelle Nachfrage gut, hieß es im Geschäftsbericht, Anzeichen eine Korrektur sind nicht erkennbar. Das heißt, dass in Sachanlagen wieder kräftig investiert wird. Dazu auch Zahlen: 70 Millionen Euro flossen in die Anlagen, fünf Millionen mehr als im Vorjahr.

Wieland ist auch im Ausland mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften vertreten. So in Europa, Amerika, Asien und Afrika. In der Wieland-Gruppe sind im Augenblick weltweit knapp 7000 Mitarbeiter beschäftigt, davon in Deutschland 4300 und im Ausland 2151. In Vöhringen sind es rund 2350.