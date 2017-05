2017-05-07 15:04:00.0

Vöhringen Wieland kauft Firma in den USA

Unternehmen übernimmt „Wolverine Tube“.

Die Wieland-Gruppe hat nach eigenen Angaben die US–Firma Wolverine Tube gekauft. Einen Kaufpreis nennt Wieland nicht. „Mit dieser Übernahme folgen wir unserer Strategie, die globale Marktposition der Wieland-Gruppe weiter auszubauen. Gleichzeitig erweitern wir unser Angebot an hochwertigen und technisch anspruchsvollen Produkten”, wird Erwin Mayr, Vorsitzender des Vorstands der Wieland-Gruppe, in einer Pressemitteilung zitiert. Wolverine hat sich auf Produktion und Verkauf von Hochleistungsrohren aus Kupfer sowie Kupfer- und Stahllegierungen spezialisiert.

Die Firmen sind sich nicht fremd: Bereits seit 2008 ist Wieland an der chinesischen Tochter von Wolverine beteiligt. Und 2010 gründeten Wolverine und Wieland ein Gemeinschaftsunternehmen für die Entwicklung innovativer und energieeffizienter Wärmeübertragungstechnologien. Unter dem Markennamen „Wieland Thermal Solutions” entwickelt und produziert Wieland nach eigenen Angaben Hochleistungsrohre und Wärmeübertrager für beste Wärmeleistung bei geringstem Material- und Energieeinsatz. Unabhängig davon bekannte sich Wieland jüngst zu den regionalen Standorten (wir berichteten): „Das Werk Vöhringen ist und bleibt der Hauptproduktionsstandort der Wieland-Gruppe weltweit. Durch die verstärkte Internationalisierung der Wieland-Gruppe entstehen neue Absatzpotenziale für das Unternehmen, sodass die deutschen Standorte in Vöhringen, Ulm, Langenberg und Villingen sogar an Bedeutung gewinnen werden.“ (az)