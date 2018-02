2018-02-05 07:53:00.0

Altenstadt Wilde Hexen und bunte Vögel beim Altenstadter Faschingsumzug

Viele Besucher haben am Sonntag den Altenstadter Faschingsumzug beobachtet. Zuvor stimmten sich die Narren bei einem Gottesdienst ein. Von Armin Schmid

120 Minuten lang verwandelte sich Altenstadt in eine Narrenhochburg: Denn zum 49. Mal zog am Sonntagnachmittag der Faschingsumzug durch die Straßen der Marktgemeinde. Da Regen, Kälte und Schnee der vergangenen Tage eine Pause einlegten, trug auch das Wetter seinen Teil dazu bei, damit Narrenzünfte, Faschingsgruppen und Umzugsbesucher die fünfte Jahreszeit ausgelassen feiern konnten. Bei milden Plustemperaturen und sogar einzelnen Sonnenstrahlen herrschten ideale Bedingungen für das närrische Treiben.

Entsprechend rekordverdächtig fielen auch die Besucherzahlen aus. Mehrere Tausend Besucher – teils selbst kostümiert – tummelten sich entlang der Straßen, um den bunten und schrillen Gaudiwurm zu beobachten. „Wegen der guten Laune und der ausgelassenen Stimmung entlang der Umzugsstrecke im Ortsmittelpunkt komme ich immer wieder nach Altenstadt“, bekräftigte zum Beispiel Zuschauerin Sonja Reimann aus Senden.

ANZEIGE

Auf den Faschingstag stimmte traditionell die Narrenmesse am Vormittag in der Altenstadter Pfarrkirche Zum guten Hirten ein. Die musikalische Gestaltung übernahmen dabei drei Guggenmusiken – und die zahlreichen Gottesdienstbesucher schwangen fast von Beginn an ihre Arme im Takt mit. Die Predigt, die in Reimen vorgetragen wurde, handelte passenderweise davon, dass sich die christliche und die närrische Freude nicht widersprechen.

Nachmittags ab 14 Uhr starteten dann die mehr als 70 Gruppen ihren Zug durch die Marktgemeinde: laute Guggenmusiken, prächtige Themenwagen, wilde Hexen, Geister und andere Fußgruppen nahmen daran teil. Auch auffallend viele Kinder waren bei den Gruppen mit dabei – der Nachwuchs scheint gesichert. Den Grundstein für das bunte Treiben legten traditionell die Altenstadter Narren und Faschingsfreunde selbst. Sie organisierten nicht nur den Umzug mit und übernahmen zum Teil die Bewirtung der Besucher, sondern liefen auch selbst im närrischen Gaudiwurm mit.

Unser freier Mitarbeiter Armin Schmid hat einige Eindrücke vom Altenstadter Faschingsumzug in einem Video festgehalten.

Einen Höhepunkt des diesjährigen „Altastadtr Faschingsomzugs“ stellten sicher die Alta‘stadt ‘r Schellavegl dar. Denn diese hatten ein Jubiläum zu feiern: Seit 40 Jahren nehmen sie mit ihrem bunt gemustertem Gefieder und lautem Geschelle an dem Umzugsgeschehen teil. Aus diesem Anlass haben die 35 Mitglieder diesmal sogar einen eigenen kleinen Faschingswagen gebaut. Die lustige Truppe mit ihrem Fleckles-Häs in den weithin sichtbaren Farben Gelb, Grün, Schwarz, Rot und Blau – samt „Ranzariema“ mit Schelle und einem „Vog’lkopf“ mit Schnabel – ist nicht mehr wegzudenken von dem heimischen Umzug.

Außerdem mit dabei waren zum Beispiel die Roth-Hexa aus Straß, die Kemptner Wald Weible, die Wasamolle aus Illerberg/Thal, die Aumer Kröpf und die Crazy Neanders aus Illereichen.

Ein großes Jubiläum steht dann im nächsten Jahr an: Denn dann findet der „Altastadtr Faschingsomzug“ zum 50. Mal statt.