Neu-Ulm Wiley-Club: Wer deckt künftig den Tisch?

Nach 22 Jahren wollen Lisa und Harold Geiger das Ex-US-Casino verkaufen. Interessenten stehen bereit. Von Marcus Golling

Für Lisa Geiger ist der Wiley-Club ihr ganzer Stolz. „Das ist mein Baby“, sagt die Gastronomin. „Ich habe hier 22 Jahre lang Tag und Nacht gearbeitet.“ Doch wie es mit einem Kind so ist – irgendwann muss man es gehen lassen. Denn Lisa Geiger, die Pächterin, und ihr Mann Harold, der eigentliche Besitzer, wollen den Club abgeben. Noch im Laufe des ersten Halbjahres soll ein neuer Betreiber die Geschäfte übernehmen. Aber es soll nicht irgendjemand werden, das betont die aus der Schweiz stammende Wirtin: „Das Niveau muss bleiben – und die Qualität.“

Der Wiley-Club ist ein Ort mit Geschichte: Bis zum Abzug der US-Truppen vor gut 25 Jahren war er das Casino für Offiziere und andere Soldaten. Ein Ort, an dem deutsche Besucher eher selten zu finden waren, aber auch der Ort, wo manche Neu-Ulmer erstmals in Kontakt mit Jazz und anderen amerikanischen Rhythmen kamen. 1992 erwarb der Gastronom Paul Staffen das Objekt, 1994 schließlich wurde es von Harold Geiger (anfangs noch mit Partnern) übernommen, 1997 kaufte er die Immobilie schließlich.

Seit 1994 ist Lisa Geiger die Chefin in dem Lokal. „Wir haben damals wirklich mit nichts angefangen. Da standen nicht mal Kerzen auf dem Tisch“, erinnert sie sich an die Anfänge. Kurz darauf wurde Christoph Knapp Küchenchef. „Wir haben gemeinsam etwas aufgebaut“, sagt die inzwischen 56-jährige Pächterin. „Heute sind wir über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.“ An einem guten Abend gehen im Wiley-Club Geiger zufolge 80 bis 100 Essen an die Gäste heraus, bei Firmenfeiern oder Hochzeiten sind es auch mal mehr als 250. Dazu ist der Wiley-Club auch für öffentliche Veranstaltungen bekannt, etwa für die Ü30-Party „Disco Inferno“ oder Jazz-Konzerte.

Trotzdem wollen Lisa und Harold Geiger ihr Baby nun abgeben. Der Grund: Die Arbeit hatte zuletzt überhandgenommen, der Stress wurde zu groß. „Bevor meine Frau kaputt geht, haben wir die Reißleine gezogen“, sagt der 67-jährige Geiger, der beruflich im Autohandel tätig ist. „Es konnte so nicht weitergehen.“ Seine Frau brauche eine Auszeit. Der Entschluss sei Mitte vergangenen Jahres gefallen. Ein Auslöser: Nach 20 Jahren harter Arbeit wollte sich Koch Christoph Knapp, der die Küche in Eigenregie führt, beruflich verändern und einen Gang zurückschalten. Doch einen adäquaten Ersatz zu finden sei, so Harold Geiger, nahezu unmöglich: „Die guten Leute gehen heute lieber in die Industrie.“ Seine Frau Lisa, eine Vollblut-Gastronomin, ist ebenfalls etwas ratlos: Von morgens bis spät arbeiten, und das manchmal sieben Tage die Woche – dazu sei heute kaum mehr ein Koch bereit. „Die sitzen lieber abends daheim auf dem Sofa.“

An Interessenten für den Wiley-Club habe es nicht gefehlt, berichtet die Pächterin. Zuletzt habe sich das Feld auf drei reduziert. Worauf die Geigers besonders Wert legen: Das Konzept soll erhalten bleiben, das Personal übernommen werden. Deswegen ist es Lisa Geiger wichtig, die Gäste und Geschäftspartner zu beruhigen.

Etwa 30 Verträge für Veranstaltungen im Jahr 2017 seien schon unterschrieben, diese sollen auch unter der neuen Führung bestehen bleiben. „Es wird weitergehen“, verspricht sie. „Ich bin ja noch da, und ich werde auch in Zukunft noch da sein.“ Ein endgültiger Abschied hört sich anders an.

Wer nun den Wiley-Club übernehmen wird, ist noch nicht klar – oder ist zumindest nicht offiziell. Auch deswegen, weil die Stadt Neu-Ulm ein Wörtchen mitzureden hat: Der Grund, auf dem das Lokal steht, gehört der Kommune. Der bestehende Erbbau-Pachtvertrag und die Konzession können nicht ohne die Genehmigung des Stadtrates auf einen neuen Eigentümer/Betreiber übertragen werden.

Laut Harold Geiger habe es in dieser Sache bereits positive Signale aus dem Rathaus gegeben, doch der zuständige Ausschuss tagt erst Ende des Monats. Es habe rund ein halbes Dutzend Interessenten für das Objekt gegeben, zwei seien noch im Rennen. Beide Kandidaten dürften in der Gastro-Szene der Region keine Unbekannten sein. Der Stadtspitze liegt viel an einer soliden Lösung. Der Wiley-Club, so Oberbürgermeister Gerold Noerenberg auf Nachfrage unserer Zeitung, sei ein „Teil der Geschichte Neu-Ulms“, seine jetzige gastronomische Nutzung sollte „im Kern“ aufrechterhalten werden.

Wenn der Wechsel in ein paar Monaten dann vollzogen ist, dürften sich dennoch ein paar Dinge im Wiley-Club ändern. „Die Küche ist etwas in die Jahre gekommen“, sagt Harold Geiger. Die technische Ausstattung dort müsse erneuert werden. Einen großen Umbau, so der Besitzer, werde es aber voraussichtlich nicht geben.