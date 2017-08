2017-08-30 13:00:00.0

Neu-Ulm „Wir sind keine Rechtspopulisten“

Der AfD-Direktkandidat Gerhard Großkurth möchte notleidende Menschen in ihrer Heimat versorgen lassen, damit sie nicht nach Deutschland kommen Von Ronald Hinzpeter

Wer sind die Frauen und Männer, die in den Bundestag einziehen wollen? In einer Serie von Porträts stellen wir in den nächsten Tagen die Direktkandidaten der Parteien im Wahlkreis Neu-Ulm vor. Heute: Gerhard Großkurth, AfD.

Ist die Alternative für Deutschland eine rechtspopulistische Partei? Ganz und gar nicht, behauptet Gerhard Großkurth, Direktkandidat der AfD für die Bundestagswahl. Seine Partei vertrete absolute Minderheitenpositionen, sie sei also das Gegenteil einer populistischen Partei. Das Etikett sei der AfD von den anderen Parteien angehängt worden, „und die Presse hinterfragt das nicht“. Vielmehr verhält es sich so: „Wir vertreten nur Dinge, für die man Schläge kassiert. Das kann kein Populismus sein. Die größte rechtspopulistische Partei ist die CSU.“ Als Gerhard Großkurth im Laufe des Gesprächs für dieses Porträt gefragt wird, ob er sich als Rechtsradikaler sehe, da sei er „innerlich zusammengezuckt“, wie er hinterher in einer Mail an die Redaktion schreibt. Das sei er mitnichten, und verweist darauf, dass er einen Teil seines Studiums mit einem Gewerkschaftsstipendium finanziert habe.

Das verschaffte ihm auch einen Auftritt in der Herzkammer der deutschen Demokratiebewegung, in der Frankfurter Paulskirche. Dort war 1848 die erste deutsche Nationalversammlung zusammengekommen. 1993 feierten die „Stiftung Berufshilfe“ und das „Gemeinnützige Erholungswerk“ der IG Bau ihr 30-jähriges Jubiläum – Großkurth als Stipendiat war auserkoren, vor versammelter Politprominenz eine Rede zu halten. Diesen Auftritt nennt er heute ein „Schlüsselerlebnis“, das ihn sehr beeindruckt habe. Einige Jahre später trat er der CDU bei. Für ihn sei das eine Art innere Protestreaktion auf die „gewalttätigen Aktionen linksextremer Gruppen“ in seiner Heimatstadt Göttingen, die habe er als „abstoßend“ empfunden. Allerdings sei er eher „aus Vernunftsgründen“ 15 Jahre lang bei den Christdemokraten gewesen. Obwohl er es sogar mal kurz bei den Grünen probiert habe, fand er 2013 zur frisch gegründeten Alternative für Deutschland, AfD.

Die Partei sei damals mehr eine Bürgerinitiative gewesen als eine Partei und auch nie ausländerfeindlich oder rassistisch. Für sich nimmt Großkurth als Naturwissenschaftler in Anspruch, global zu denken. Aus diesem Grund, wie er sagt, plädiert er in der Flüchtlingsfrage dafür, das Überleben von Menschen in ihren Heimatländern zu sichern. Für das Geld, das die Betreuung eines einzigen Asylbewerbers in Deutschland koste, könnten 50 Menschen in ihren Heimatländern versorgt werden: „Wir geben Unsummen für die Flüchtlingsversorgung aus. Damit könnten wir unfassbar viel Gutes in notleidenden Ländern bewirken. Damit entfielen auch die Fluchtgründe“, meint Großkurth. Sollten weiterhin immer mehr Menschen aus fremden Ländern nach Deutschland kommen, drohen seiner Einschätzung nach ethnische und soziale Konflikte, denn die Zuwanderer erhofften sich ein gleiches Leben wie die deutsche Bevölkerung, das es aber für die große Mehrheit nicht geben werde. Das führe zu Frustration, Enttäuschung und zu Gewaltexzessen: „Auf lange Sicht hege ich da keine Zweifel.“

Gerhard Großkurth weiß, dass er als Direktkandidat auf verlorenem Posten steht und auch nicht über die Landesliste in den Bundestag einziehen kann – denn da steht er gar nicht drauf. Er hatte sich dort „aus familiären Gründen“ nicht aufstellen lassen – „schweren Herzens“, wie er sagt. Dennoch betreibe er unverdrossen Wahlkampf: „Ich werde keine Minute nachlassen und für die Ziele weiter eintreten.“

Zur umstrittenen Äußerung des AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland, wonach die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz „entsorgt“ werden könne, sagt Großkurth: „Ein typischer Wahlkampfaufreger, an dem sich jetzt viele abarbeiten werden. Ich konzentriere mich lieber auf Sachthemen.“