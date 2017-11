2017-11-08 00:33:26.0

Serie „Wir sind mehr als ein Verein für fromme Frauen“

Gabriele Schindler und Annemarie Schmidt leiten seit Kurzem den Frauenbund in Vöhringen. Ihre Aufgaben sind vielseitig. Den Mitgliedern wollen sie vor allem Hilfe bieten, Bildung vermitteln und Gemeinschaft vorleben Von Ursula Katharina Balken

Die Probleme der Vereine zeichnen sich immer dann ab, wenn Vorstandswahlen anstehen. Jemanden zu finden, der das Amt des oder der Vorsitzenden übernimmt, wird seit Jahren immer schwieriger. Auch der katholische Frauenbund in Vöhringen steckte vor vier Jahren in einer Zwangslage. Bei den Wahlen war keine Frau zur Übernahme des Vorsitzes bereit. Nach längerer Anlaufzeit erwies sich Anita Lübke als Helferin in der Not, wurde Vorsitzende und rettete damit die Selbstständigkeit des Frauenbunds. Bei den jüngsten Wahlen nun gab es keine Schwierigkeiten – dank des Engagements von Gabriele Schindler und Annemarie Schmidt.

Gabriele Schindler, die als zuständige Frau für Insolvenzen beim Finanzamt keinen leichten Job hat, erinnert sich noch gut an das Dilemma, das sich vor vier Jahren abgespielt hat. „Ich wollte nicht, dass sich das wiederholt.“ In weiser Voraussicht ließ sie wissen, dass sie trotz Arbeit und Familie bereit war, sich an die Spitze des Frauenbunds zu stellen. Und prompt hatte sie eine Stellvertreterin an ihrer Seite. Annemarie Schmidt, in Vöhringen als ehemalige Leiterin der Kindertagesstätte-Nord bekannt, wollte sich im Ruhestand ehrenamtlich engagieren. Als sie gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könne, eine Position im Vorstand zu übernehmen, zögerte sie keinen Moment und sagte einfach „Ja“.

Während sich Schmidt jetzt in die Materie einarbeitet, hat es Schindler etwas leichter. Sie führte den Frauenbund schon einmal, von 2004 bis 2008, dann kehrte sie ins Berufsleben zurück. Beide Frauen verbindet eines: die Bereitschaft, sich zu engagieren. Und das aus vollem Herzen.

„Ich bin unserer Gemeinschaft verbunden, seitdem ich mit meinen Kindern die Mutter-Kind-Gruppen besuchte, die heute Eltern-Kind-Gruppen heißen“, sagt Schindler. Und Annemarie Schmidt begründet ihren Schritt mit Hinweis auf die Kenntnisse, die sie sich als Erzieherin erarbeitet hat: „Mir geht es nicht darum, Vorträge über Kindererziehung zu halten. Ich sehe mich mehr als Ansprechpartnerin für Frauen mit Problemen, vor allem wenn es um Kinder geht.“ Sie strebe eine Art Erfahrungsaustausch an, Hilfestellung zu geben, wenn Probleme in der Familie auftauchten. Neu ist das für sie nicht. Schließlich hat sie mit solchen Schwierigkeiten ihre Erfahrungen als Leiterin der Kindertagesstätte gemacht.

Wie Schindler sagt, gebe es derzeit 132 Mitglieder im Frauenbund Vöhringen, die in verschiedenen Gruppen aktiv sind. Wichtig ist den beiden Frauen, die gut „zusammenschirren“, dass aktuelle Themen des Alltags ihren Platz im Programm haben. So ist das Spektrum weit gespannt: religiöse Themen werden ebenso angesprochen wie politische Fragen oder Gesundheitsthemen. Die beiden Frauen sind sich einig, dass es auch darum geht, christliche Werte zu vermitteln, wobei Schmidt besonderen Wert auf das Wort „christlich“ und nicht „katholisch“ legt. „Wir wollen offen sein für alle Frauen und nicht ausgrenzen.“ Und mit einem Lachen meinen beide: „Wir sind mehr als nur ein Verein für fromme Frauen.“ Dennoch gehe es auch darum, alte Traditionen zu bewahren. Dazu gehöre etwa das Binden von Kräutersträußen zu christlichen Festen.

Der Frauenbund will über den Tellerrand hinaus blicken. Im Visier hatten die Mitglieder etwa die Gleichstellung der Frau bei der Rente oder wie Familie und Beruf unter einen Hut gebracht werden können. Dazu kamen auch Anregungen von der Zentrale der Vereinigung in Köln. Wenn Aktionen initiiert werden, dann wird der Erlös immer einem guten Zweck zugeführt. Aber das Wichtigste sei, so betonen Gabriele Schindler und Annemarie Schmidt, „dass wir im Frauenbund Heimat bieten, jemanden in seelischer Not nicht alleine lassen, sondern diesen Frauen helfen und sie auffangen“.