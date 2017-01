2017-01-10 17:00:00.0

Illertissen Wo Narren zu Bräuten und Ballerinas werden

Am Freitag verkauft die Aktion Hoffnung in Illertissen Faschingskleider. Schnäppchenjäger sollten pünktlich sein.

Die Zeit der großen Faschingspartys rückt näher: Bei den Narren in der Region steigt die Vorfreude – aber gleichzeitig auch der Druck, noch schnell ein passendes Kostüm zu ergattern. Ausgefallen soll es für viele sein, und witzig. Aber nicht zu teuer. Das hört Karin Stippler immer wieder, die für die Aktion Hoffnung, eine Hilfsorganisation der Diözese Augsburg, Faschingskleider aus zweiter Hand verkauft. Wie gewohnt findet einer der Märkte in Illertissen statt: Am Freitag, 13. Januar, im Pfarrheim St. Martin (Beginn: 16 Uhr).

Ein Prinzessinnenkleid für das Töchterchen, Brautmode für einen sehenswerten Auftritt beim nächsten Ball oder farbenfroher Frack für Narren mit Format: Viele Besucher kämen mit konkreten Vorstellungen zu den Märkten, weiß Stippler. „Umso schöner, wenn wir die Wünsche dann auch erfüllen können.“ Die Chancen dafür stünden nicht schlecht, denn der Fundus umfasse Tonnen von Klamotten, die übers Jahr etwa über Altkleidercontainer gesammelt werden. Am vergangenen Wochenende hat die Aktion Hoffnung ihre diesjährige Serie von 57 Märkten in Bayern in sechs Städten gestartet. Dabei hätten Faschingsfans auf der Suche nach dem perfekten Häs gleich einige Volltreffer gelandet: Etwa die drei jungen Frauen, die unbedingt in zusammenpassenden Kostümen in die Fasnacht starten wollten. Mit Stipplers Hilfe stießen die Mädchen auf drei Ballettkleider in den Farben Orange, Rot und Grün. Es folgte ein Geistesblitz: In dieser Saison werden sich die drei Närrinnen als Karotte, Erdbeere und Gurke ins bunte Treiben stürzen.

Die Käufer dürfen auf günstige Preise hoffen: Kinderkleider seien mit etwas Glück bereits ab 2,50 Euro zu haben, Oberteile für Erwachsene für sechs Euro, heißt es. Für Raritäten wie Brautkleider oder Uniformen würden schon mal 30 bis 40 Euro fällig, „je nach dem Zustand der Ware“, sagt Organisatorin Stippler.

Die Reinerlöse aus den Verkäufen fließen in Hilfsprojekte. In Illertissen, wo der Markt gemeinsam mit der Pfarrgemeinde St. Martin organisiert wird, sind die Einnahmen für Aids-Waisen in Uganda bestimmt. Darum kümmert sich die Organisation „Hope Sharing Family“ (Hosfa).

Die Nachfrage nach den Kleidern ist vielerorts groß: Über 10000 Faschingsfans besuchten im vergangenen Jahr die Märkte der Aktion Hoffnung. Auch in Illertissen erwartet Stippler einen großen Andrang. „Meist stehen die Leute kurz vor Öffnung Schlange“. Ihr Tipp: „Wer die volle Auswahl haben will, sollte pünktlich da sein.“ (caj)