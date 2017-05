2017-05-17 07:03:00.0

Vöhringen Wo Papa, Mama und die Kinder gemeinsam spielen

Beim Vöhringer Familientag am kommenden Sonntag wartet auf die Besucher ein umfangreiches Programm. Von Ursula Katharina Balken

Der Spiele- und Familientag der Stadt Vöhringen erfreut sich steigender Beliebtheit. Nicht zuletzt, weil Vater, Mutter, Kinder, Großmama und Großpapa daran teilnehmen können. Für jeden, der Freude am gemeinsamen Spiel hat, ist am Sonntag, 21. Mai, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, etwas dabei.

Im Wolfgang-Eychmüller-Haus, auf dem Hettstedter Platz, im Biergarten des Gasthauses „Schwarzer Adler“, auf dem Festplatz an der Wasserache, in der Uli-Wieland-Schule und auf der grünen Wiese wartet auf die Besucher ein umfangreiches Angebot. Ganz gleich, ob Sportliches bevorzugt wird, Schach gefragt ist, Rollator-Training gewünscht wird oder auch Praktisches vermittelt werden soll – der Tag soll für die ganze Familie ein Erlebnis werden. Das betont auch dieses Mal wieder Bürgermeister Karl Janson, der Vöhringen als familienfreundliche Stadt sieht und dazu auch den entsprechenden Beitrag leisten will. Auch der Kinderkulturtag, der in Abwechslung mit dem Familientag stattfindet, gehört dazu, dass Vöhringen „ein Herz für Familien“ hat.

Im Kulturzentrum finden die meisten Veranstaltungen statt. Man kann wählen zwischen „Ebbes“, lebendige Mundart, Kinder dürfen sich verkleiden, Slalom mit dem Gehwagen fahren, Leseratten können in Büchern schmökern, sinnvolle Nutzung von Digitalfotos oder auch den Umgang mit dem Defibrillator lernen.

Auf dem Hettstedter Platz wird geangelt. Bobbycars sind für die ganz kleinen Gäste gedacht, eine XXL-Rutsche wartet auf Mutige, man kann über Wasser und Abwasser etwas lernen und außer dem Euro-Bungee wird der Segway-Parcours eine Herausforderung für viele Besucher sein.

Im Biergarten kann man sich nicht nur ausruhen, sondern auch etwas über das Schachspiel lernen. Auf dem Festplatz an der Wasserachse steht ein Bagger im Mittelpunkt und die Besucher können etwas übers Baggerfahren erfahren und es auch mal versuchen, unter sachkundiger Aufsicht, versteht sich. Auch gibt es dort einen Trommelkurs und vor allem viel Musik und Tanz.

Auf der Wiese neben dem Josef-Cardijn-Haus treffen sich Bowler & Batsman zum Cricketspiel und am Lagerfeuer wird Stockbrot gegrillt. An der Uli-Wieland-Mittelschule ist ein Wasser-Parcours mit einer riesigen Wellenrutsche aufgebaut und man kann lernen, wie man richtig auf einem Trampolin springt. Robin Hood, das war gestern, heute lernt man Bogenschießen als Sportart. Dazu gibt es einen Workshop in der Turnhalle.

Ist das Wetter schlecht, findet ein Großteil der Veranstaltungen, die als Outdoor-Erlebnisse geplant sind, in der Aula der Uli-Wieland-Mittelschule statt.