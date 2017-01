2017-01-11 09:00:00.0

Weißenhorn/Senden Wo die Narren feiern

In Weißenhorn und Senden geht die Faschings-Hochsaison bald los. In unserem Überblick gibt es Informationen zu den Veranstaltungen der Vereine.

In Weißenhorn ist der erste Termin bereits am Wochenende gesetzt – und er ist gleichzeitig der vielleicht spannendste der Saison: Beim Fasnachtsopening am 7. Januar stellen die Giggalesbronzer ihr neues Kostüm vor. Los gehts um 16 Uhr vor dem Giggaler (dem Unteren Tor) in Weißenhorn.

In Weißenhorn gibt es ein Programm für jedes Alter

Kartenvorverkauf: Ab Samstag, 7. Januar, gibt es Tickets für den Ball und die Erfindermesse des IWF (Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht). Zu kaufen sind sie bei Frisör Eberle und bei Brändle in Weißenhorn.

Narrenbaumstellen: Das übernehmen die Eschagore am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr. Sie ziehen vom Unteren Tor zum Kirchplatz Weißenhorn. Die Veranstalter kündigen zum 22-jährigen Bestehen des Eschagore etwas Besonderes an. Danach gibts buntes Fasnachtstreiben in der Fuggerhalle.

Kinderball: Die IWF veranstaltet am Samstag, 11. Februar, von 14 bis 17 Uhr einen Ball für Kinder in der Fuggerhalle Weißenhorn. Der Eintritt ist frei.

Erfindermesse: Jedes Jahr eröffnet die IWF mit der „Erfindermesse“ die Ballsaison der Fasnachtszeit. Sie findet am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr in der Stadthalle statt. Einlass ist um 19 Uhr.

Ball 50+: Auch für Ältere ist etwas geboten. Der 50-plus-Ball findet am Donnerstag, 12. Februar, um 15 Uhr in der Stadthalle statt.

Narrenecho: Am Donnerstag, 16. Februar, erscheint ab 8 Uhr das Narrenecho. Es ist in vielen Weißenhorner Geschäften erhältlich.

Faschingsfeetz: Tanzen und feiern bei moderner Musik – aber auch traditionelle Fasnachtshits sind für Jugendliche ab 16 Jahren dabei. Der Feetz ist am Samstag, 18. Februar, 21 Uhr in der Stadthalle. Der Eintritt frei.

Gumpiger: Das absolute Highlight des Weißenhorner Fasnachtstreibens sind die Tage am Ende der Faschingszeit. Los gehts mit dem Gumpigen am Donnerstag, 23. Februar. Wem es bei dem Straßenfasching zu kalt wird, der kann in eins der Lokale in Weißenhorn gehen oder ab 20 Uhr in die Stadthalle.

Rathaussturm: Dieses Jahr stürmen die Eschagore zum ersten Mal das neue Rathaus. Dabei werden sie von den Giggalesbronzer und dem Fanfarenzug unterstützt. Der Sturm ist am Samstag, 25. Februar, um 12 Uhr vor dem Rathaus.

Kinderumzug: Start ist am Kirchplatz, ab dort ziehen die Kinder durch die Weißenhorner Altstadt und die östliche Promenade. Los gehts am Samstag, 25. Februar, um 13.30 Uhr. Anschließend ist ein buntes Narrentreiben in der Fuggerhalle Weißenhorn.

IWF-Ball :Die Saalfasnacht, bei der auch die Giggalesbronzer auftreten, ist am Samstag, 25. Februar, in der Fuggerhalle. Beginn des Balls ist um 20 Uhr.

Umzug: Mit dem Umzug durch die Straßen der Stadt am Fasnachtsdienstag erreicht die Weißenhorner Straßenfasnacht ihren Höhepunkt. Er findet am Dienstag, 28. Februar, ab 10 Uhr statt. Die Umzugsstrecke: Hauptplatz, Memmingerstraße, Schulstraße, Kaiser-Karlstraße, Nikolaus-Thomann-Straße, Günzburgerstraße, Hauptstraße, Kirchplatz.

Das ist an Fasching in Senden geboten

Brauchtumsabend: Die Illerstoi veranstalten am Freitag, 20. Januar, einen Brauchtumsabend im Bürgerhaus in Senden. Los gehts um 19 Uhr.

Narrenbaumstellen: Die Sendener Illertal-Dämonen stellen am Freitag 27. Januar den Narrenbaum auf dem Marktplatz auf. Zuvor gibt es eine Narrenmesse in der Auferstehungskirche, dann führt ein Umzug auf den Marktplatz. Um 19 Uhr gehts los.

Kinderprunksitzung: Diese findet am Samstag, 4. Februar, im Bürgerhaus in Senden statt. Beginn ist um 14.11 Uhr.

Kinderball: Am Sonntag, 5. Februar, ist die Festhalle in Senden-Ay Schauplatz des Kinderballs. Er beginnt um 14.11 Uhr.

Rathaussturm: Der Carneval Club Illertal (CCI) ist für den Sturm aufs Rathaus zuständig. Dieser findet am Donnerstag 23. Februar, um 14.30 Uhr vor dem Rathaus statt.

Kehraus: Schlusspunkt der Sendener Faschingssaison ist für die närrischen Vereine der Kehraus. Er findet am Dienstag, 28. Februar, in der Festhalle in Ay statt. Beginn ist um 19.11 Uhr. (cao)