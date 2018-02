2018-02-06 12:00:00.0

Buch Wo in Buch gebaut wird

Es gibt immer mehr Bürger in der Marktgemeinde. Deshalb werden neue Flächen für Häuser benötigt. Wie sich der Ort entwickelt – hier ein Überblick. Von Felicitas Macketanz

Die Region ist bei Häuslebauern beliebt. In Buch entstehen einige neue Gebäude, aber auch in den Ortsteilen wird fleißig gebaut.

Unsere Region ist bei Häuslebauern beliebt. Da werden Flächen erschlossen, es wird betoniert, gemauert, gewerkelt und gebaut. So auch im Markt Buch. Wo sich dort bereits etwas getan hat und wie es mit den Gebieten vorangeht – hier ein Überblick:

Bauernfeld III: 29 Bauplätze sind auf den Flächen namens Bauernfeld III vorgesehen. Das Gebiet liegt am nördlichen Bucher Ortsrand. Im vergangenem Jahr wurde der Plan zu dem Areal rechtskräftig, in diesem Jahr soll es erschlossen werden. Von den 29 Bauplätzen werden 23 von der Gemeinde vermarktet, die restlichen befinden sich laut Hauptamtsleiter Markus Wöhrle in Privatbesitz. Das Besondere an diesem Gebiet sind die vorhandenen Obstbäume, die der Markt Buch erhalten möchte.

Straßäcker: Das Gebiet liegt zwischen Bauernfeldweg und Obenhauser Straße, entlang der Häuserzeilen führt die Wittelsbacherstraße. Die meisten Häuser stehen bereits auf den insgesamt 20 Bauplätzen.

Gartenstraße – Untere Straße: Das Gebiet „Gartenstraße – Untere Straße“ liegt im Ortskern. Die Flächen an den Straßen sind laut Wöhrle zwar baurechtlich erschlossen, aber das Wohngebiet müsse noch festgesetzt werden. „Die Flächen waren und sind im Privatbesitz“, so der Rathausmitarbeiter. Wie die neuen Grundstücke aufgeteilt werden könnten, steht noch aus.

Beim Kindergarten: Das Gebiet „Beim Kindergarten“ befindet sich im Süden der Marktgemeinde in Richtung Unterroth. Im vergangenen Jahr wurde es Wöhrle zufolge erschlossen. Insgesamt werden in dem Neubaugebiet acht Bauplätze zur Verfügung stehen, drei davon gehören der Gemeinde und wiederum zwei sind nach Angaben von Wöhrle bereits vergeben. Eine Grünfläche in diesem Areal wird laut Bürgermeister Roland Biesenberger vorhanden bleiben, diese soll dem Naturschutz dienen. Aber nicht nur in Buch selbst wird gebaut, auch in den Ortsteilen tut sich einiges. So wie in Obenhausen.

Am Stein/Talblick: 17 neue Bauplätze gibt es dort, alle acht gemeindlichen Bauflächen wurden bereits vergeben, heißt es vonseiten des Hauptamtsleiters. Einige Gebäude stehen schon.

Kugelbergstraße: Die Kugelbergstraße befindet sich in Gannertshofen und vier Flächen am Ende der Straße werden und wurden teilsweise schon privat bebaut.

Tiefenbacher Straße/Riedblick: Auch dieses Gebiet befindet sich in Gannertshofen und wurde vor etwa drei Jahren erschlossen. Insgesamt gibt es dort laut Wöhrle 15 Flächen, zwölf Grundstücke hat die Gemeinde vermarktet, die restlichen drei bleiben in privaten Besitz. Die meisten Häuser stehen bereits im „Riedblick“.

An der Kirchstraße/Pfarrgarten: Diese Flächen in Gannertshofen wurden vor sechs Jahren erschlossen, auch die Straße ist laut Wöhrle längst gewidmet und heißt „Pfarrgarten“. Zwei Grundstücke hat die Gemeinde vermarktet, zwei die Kirche und die restlichen sechs sind im privaten Besitz. „Der allergrößte Teil in diesem Gebiet ist bereits bebaut“, sagt Wöhrle.

Ritzisried Nordwest: In Ritzisried steht hingegen noch ein großes Projekt an: 18 Häuslebauer sollen im Norden des Ortes die Möglichkeit bekommen, ihr neues Eigenheim zu erreichten. Angedacht ist das Neubaugebiet „Ritzisried Nordwest“. Wie es mit diesem Baugebiet weitergeht, steht noch aus. Vorgesehen ist, dass die Pläne noch in diesem Jahr rechtskräftig und die Flächen im kommenden Jahr erschlossen werden. „Alle 18 Flächen sind im Privatbesitz“, sagt Wöhrle. Es sei noch nicht sicher, wie viele davon die Gemeinde erwerben könnte. Fakt ist aber laut Wöhrle: „Wir sind kein Dörfchen mehr, sondern ein Kleinzentrum mit Nahversorgung und Gewerbe“.