Versammlungsort Wo wollen sich die Illertisser treffen?

Um einen neuen Saal ging es gestern im Stadtrat. Viele Fragen blieben offen: Etwa ob es Bedarf gibt. Und ob man sich den Bau leisten kann. Jetzt müssen die Bürger ran Von Jens Carsten

Es könnte so schön sein: Orchester spielen auf einer großen Bühne, Theaterbesucher haben freie Sicht auf die Schauspieler und Paare stoßen stilvoll mit ihren Lieben auf das Ja-Wort an. Solche Visionen verbindet manch einer mit einem Bürgersaal – ein neues Veranstaltungshaus, das in Illertissen gebaut werden könnte. Um diese Idee ging es gestern Abend in einer Sitzung des Stadtrats. Dabei zeigte sich: So bald dürfte der Traum vom neuen Stadtsaal wohl nicht wahr werden. Geht es nach den Räten, dann müssen zuerst einige Fragen geklärt werden.

Das sind vor allem diese: Braucht die Stadt mit ihren ganzen Hallen überhaupt einen weiteren Austragungsort für Feste und Veranstaltungen? Wo könnte der Bürgersaal entstehen? Und: Wie viel Geld kann und will man in des Projekt stecken? An der Suche nach Antworten sollen die Bürger beteiligt werden. Das beschlossen die Räte auf Antrag von Ansgar Batzner (Freie Wähler). Zudem sollen Angebote von Firmen eingeholt werden, die Studien zu Auslastung und Wirtschaftlichkeit eines Veranstaltungssaals anfertigen können. Dieser Vorschlag kam von Wilhelm Fischer (CSU).

Zumindest zwei Ideen für einen möglichen Standort gibt es bereits: Wie berichtet, wird nach dem Umzug der Illertisser Feuerwehr in einen Neubau an der Unterrother Straße das jetzige Gebäude an der Vöhlinstraße frei. Zwischen diesem und dem Rathaus gebe es dann wohl Platz für eine neue Veranstaltungsstätte. Und dann ist da noch das sogenannte Motz-Areal, auf dem sich etwa die Doganstuben, eine Eisdiele und mehrere alte Häuser befinden.

Im Dezember hatte Stadtplanerin Barbara Hummel dazu ihre Untersuchungen vorgestellt. Das Fazit damals: Grundsätzlich sei ein Bau trotz einiger Vor- und Nachteile wohl an beiden Orten denkbar. Dies bestätigte nun Manfred Norrenbrock, der im Illertisser Rathaus für die Bereiche Stadtplanung und Hochbau zuständig ist: Bei einer anzunehmenden Fläche von 900 bis 1300 Quadratmetern könnte ein Saal an beiden Standorten Platz finden. Die Kosten taxierte der Bauexperte auf eine Höhe 2,5 bis drei Millionen Euro, „ganz ganz grob geschätzt“.

Stadtplanerin Hummel präsentierte den Räten nun, gewissermaßen als Musterbeispiel, einen unlängst errichteten Saal in der Gemeinde Dirmstein in Rheinland Pfalz – „den kleinsten, den ich gesehen habe“, wie die Architektin ausführte. Das Haus besitze einen schlichten Baukörper „ohne Firlefanz“ und bestehe aus einer Catering-Küche, einem Saal mit 304 Sitzplätzen, einer Bühne, einem Foyer und einer Künstlergarderoben. Kostenpunkt: 2,15 Millionen Euro. Laut Hummel handele es sich bei dem Gebäude um „das magerste, was es gibt“, aber es funktioniere.

Rat Batzner fand das Gesehene „spannend“, gab aber zu Bedenken, dass Illertissen samt Umgebung bereits über zahlreiche Hallen verfüge, in denen 300 oder mehr Menschen Platz fänden. Seine Frage: „Welcher Bedarf durch Kultur wird denn noch nicht gedeckt?“. Zuerst müsse geklärt werden, ob Nachfrage besteht. Und dann, ob ein Saal 300, 400 oder gar 500 und mehr Personen Raum bieten soll. Schließlich sei darüber zu sprechen, ob man sich den Bau leisten wolle. Wobei Kultur ohnehin ein defizitäres Geschäft sei. Das alles wollte Batzner im Dialog mit den Bürgern geklärt wissen und stellte dazu einen Antrag.

Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) pflichtete bei: „Die Bürger müssen auf jeden Fall mitgenommen werden.“ Zum Thema Stadtsaal bekomme er jedenfalls höchst unterschiedliche Meinungen zu hören. Man wolle nicht mit anderen Veranstaltungsstätten in Konkurrenz treten, sagte Eisen. Und fügte hinzu, dass viele Veranstaltungen in der Schranne stattfänden, die meist völlig ausgebucht sei.

Immer wieder kamen die Räte auf eine Sanierung der Aula des Kollegs zu sprechen. Dort gäbe es dann wohl Platz, hieß es. Allerdings wurden die zu erwartenden Gesamtkosten von über vier Millionen Euro als zu hoch angesehen. Eine andere Idee hatte Rüdiger Stahl (ÖDP/AB/Grüne): Die Kollegskirche verfüge über eine „wunderbare Akustik“ und die harten Sitze ließen sich bestimmt polstern, meinte er.

CSU-Mann Fischer richtete den Blick auf die bestehenden Hallen, von denen einige seiner Einschätzung nach ausbaufähig seien. Zudem erwartete er durch einen Saal-Neubau erhebliche Betriebskosten, die jedes Jahr zu stemmen seien. „Da könnten wir an unsere Grenzen kommen“, sagte Fischer.

Bürgermeister Eisen sah einen Treffpunkt in der Innenstadt besser aufgehoben. Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann (SPD) stimmte zu: „Es gibt einige Hallen, aber die Musik spielt in der Stadt.“ Die Überlegungen zu einem Bürgersaal würden „Sorgfalt und Zeit“ in Anspruch nehmen.

Davon ging letztlich auch Stadtplanerin Hummel aus. Sie empfahl den Räten, sich intensiv Gedanken zu machen und den etwaigen Saalbau in einer eigens zu diesem Zweck anberaumten Klausur zu besprechen. „In normalen Sitzungen geht so etwas nicht.“ Zuvor sollen die notwendigen Fakten zusammengetragen werden, hieß es.