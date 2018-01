2018-01-05 00:32:50.0

Wohin mit Christbaum und Wachsresten?

Landratsamt nennt mehrere Möglichkeiten

Allmählich bedecken Tannennadeln den Fußboden im Wohnzimmer. Die Kerzen am Adventskranz sind nur noch flache Stummel. Wohin nun mit den Überresten vom Weihnachtsfest? Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten, wie die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises Unterallgäu mitteilt.

Wichtig ist es zunächst, den Baum vollständig abzuschmücken. Kugeln, Sterne und sonstige Dekoration muss weg. Dann nehmen Kompostieranlagen die Bäume entgegen – auch in Babenhausen. Auch Wertstoffhöfe mit Gartenabfallcontainer – unter anderem in Boos oder Erkheim – nehmen Tannen, Fichten & Co. ab. Außerdem wird der Christbaum bei der ersten Gartenabfallsammlung im Frühjahr mitgenommen.

Kerzen machen Weihnachten erst so richtig festlich – doch wie die Stummel und Wachsreste entsorgen? Ab sofort wird an den Wertstoffhöfen im Unterallgäu Wachs in allen Formen und Farben sowie in Gläsern und Teelichtern gesammelt. Dafür stehen rote Sammeltonnen bereit. Wachs sei zu schade für den Restmüll und könne zu neuen Produkten aufbereitet werden, heißt es in einer Mitteilung der Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises. Das gesammelte Wachs werde dann von der Licht- und Wachsmanufaktur der Herzogsägmühle in Peiting, einer Einrichtung der Diakonie in Oberbayern, zu neuen Produkten wie Fackeln, Outdoor-Kerzen oder Grillanzündern verarbeitet.

Im Landkreis Neu-Ulm ist die Christbaumentsorgung Sache der Kommunen, so das Landratsamt Neu-Ulm. Dementsprechend regelt jede Gemeinde selbst, wie und wo die nadeligen Bäume entsorgt werden sollten. (az)

Bei Fragen gibt die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises Unterallgäu Auskunft, Telefon 08261/995 -367 oder -467. Die Öffnungszeiten aller Unterallgäuer Kompostanlagen und Wertstoffhöfe sind unter www.unterallgaeu.de/wertstoffhoefe zu finden.