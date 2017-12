2017-12-16 00:35:42.0

Wohnanlage: Befreiungen doch nicht nötig

Bauherren wollen Vorgaben einhalten

Die Diskussion um eine geplante Wohnanlage westlich der Lindenstraße in Babenhausen könnte nun ein Ende haben: Die Bauherren haben die Pläne erneut geändert und wollen alle Vorgaben einhalten. Der Marktrat gab dem Projekt seine finale Zustimmung.

Bereits mehrmals hatte sich der Marktrat mit der Anlage mit zwölf Wohneinheiten samt Tiefgarage befasst. Dabei ging es stets um Anträge auf Befreiungen vom Bebauungsplan, welche die Baugemeinschaft gestellt hatte (wir berichteten). Anwohner äußerten Einwände, da der Bebauungsplan erst im Mai erstellt worden war – in Absprache mit den Bauherren.

Bürgermeister Otto Göppel führte aus, warum inzwischen keine Befreiungen mehr notwendig sind: Bei einer erneuten Geländevermessung habe sich eine Gesamtfläche von 1816 Quadratmetern ergeben, also 200 Quadratmeter mehr als bei der letzten Vermessung. Dadurch befinde sich die zuletzt umstrittene Grundflächenzahl in Rahmen der Vorgaben. Zudem wurden die Parkplatzflächen in Richtung Norden verschoben – und laut Göppel von der Fachbehörde im Landratsamt auch genehmigt.

Außerdem fand Anfang der Woche ein Gespräch zwischen dem Bürgermeister und betroffenem Nachbarn statt. Dies hatte der Marktrat in seiner Novembersitzung angeregt. Wie Göppel berichtete, wurde vereinbart, dass der am meisten betroffene Nachbar bei der Schnurgerüstabnahme beteiligt sein wird. Der Anwohner, der südlich des geplanten Wohnblocks wohnt, habe dem Bauvorhaben zugestimmt, sofern der vorgegebene Abstand zu seinem Grundstück eingehalten wird. Der Anwohner, Sebastian Ganser, sagte gegenüber unserer Zeitung: „Ich habe nichts gegen den Wohnblock, wenn die Vorgaben eingehalten werden.“ Er wolle aber spätere Rechtsstreitigkeiten vermeiden und hoffe, dass der Bau im Auge behalten wird. (fs/stz-)