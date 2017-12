2017-12-27 00:33:35.0

Wohnungen für Flüchtlinge gesucht

Neue Plattform im Internet soll bei der Vermittlung helfen

Viele Flüchtlinge suchen derzeit im Landkreis Unterallgäu eine Wohnung. Denn hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Asylbewerber anerkannt, muss dieser aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen. „Bei der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt ist das oft ein Problem“, sagt Elena Münnich, Integrationslotsin am Landratsamt Unterallgäu. Um zu vermitteln, hat das Landratsamt nun eine Wohnraumbörse im Internet eingerichtet. Zu erreichen ist sie unter www.unterallgaeu.de/wohnraumboerse.

Personen, die Wohnraum anbieten wollen, können dort ein Formular herunterladen, ausfüllen und an die Integrationslotsin schicken. Münnich stellt dann den Kontakt zwischen potenziellen Vermietern und den Personen her, die anerkannte Asylbewerber bei der Wohnungssuche unterstützen.

Jobcenter prüft Wohnung und Miete

Wichtig: „Anerkannte Asylbewerber, die Leistungen des Jobcenters beziehen, zum Beispiel Arbeitslosengeld II, müssen unbedingt das Jobcenter kontaktieren, bevor sie einen Mietvertrag abschließen“, so Münnich. Das Jobcenter prüfe dann, ob die Wohnung und die Miet-Konditionen angemessen sind; dafür benötigt es die Angaben des Vermieters, die in dem Formular abgefragt werden. Im Internet hat das Landratsamt auch Tabellen eingestellt, wie eine angemessene Miete und angemessene Heizkosten berechnet werden. „Wir wollen es so allen Beteiligten etwas leichter machen“, sagt Münnich. (az)

Weitere Informationen gibt die Integrationslotsin unter Telefon: 08261/995183.