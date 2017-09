2017-09-02 00:33:32.0

Zum 40. Mal schießen die Damen

Frauen aus 21 Vereinen treffen sich

Am Donnerstag, 14. September, fällt der Startschuss für das 40. Gaudamenschießen. Es wird von Gaudamenleiterin Diana Schedl organisiert und heuer im Schützenheim Kirchhaslach ausgetragen.

Dort können die Schützinnen aus den 21 Gauvereinen an drei Abenden ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen. Der Wettbewerb soll nicht nur der Förderung des Damen-Schießsports, sondern vor allem auch der Geselligkeit dienen, sagt Schedl. Dieses Jahr erwartet sie wieder bis zu 150 Schützinnen aller Altersstufen.

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Gaudamenschießens zählt dieses Jahr nochmals die Adlerwertung (Bestes Blattl – beste Serie, Pistolenblattl – Teilerfaktor 2,8). Jede teilnehmende Schützin erhält ein Geschenk. Auf die Erstplatzierte mit dem besten Blattl wartet ein Geldpreis in Höhe von 250 Euro.

Die Schützin, die mit einem Schuss am nächsten an einem 40-Teiler liegt, gewinnt als Jubiläumspreis einen Reisegutschein im Wert von 300 Euro. Der von der Gemeinde Oberschönegg gestiftete Meistbeteiligungspokal geht an den Verein, der die meisten Frauen an die Stände bringt.

Um dabei auch den kleinen Vereinen eine Chance zu geben, wird berechnet, wie viele Schützinnen im Verhältnis zu deren Gesamtzahl im Verein teilnehmen.

Parallel zum Damengauschießen können sich Schützinnen ab dem Geburtsjahrgang 1977 mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole am „Schießen für Damen ab 40“ beteiligen. Die besten fünf Teilnehmerinnen erhalten einen Geldpreis.

An folgenden Tagen kann geschossen werden: Donnerstag 14. und Freitag, 15. September: von 18 bis 22 Uhr sowie Samstag, 16. September, von 17 bis 20 Uhr. Die Preisverteilung findet am Freitag, 22. September, in Kirchhaslach statt. (clb)