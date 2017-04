2017-04-12 17:00:00.0

Illertissen Zum Auftakt ein Karfreitagskonzert

Markus Hubert und Hans Scherrer vom Illertisser Förderkreis stellen ihr Jahresprogramm vor. Los geht es Ende der Woche. Auf was sich die Besucher freuen können. Von Regina Langhans

Die Kirchenmusiker von St. Martin eröffnen ihr Jahresprogramm mit einem geistlichen Konzert am Karfreitag, 14. April. Darin greifen sie das Leiden und Sterben Jesu musikalisch auf. Es beginnt in der Stadtpfarrkirche in Illertissen um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Mitwirkenden sind Manuel Gira am Marimbafon, Jürgen Sonntag und Markus Hubert an der Orgel sowie Männerstimmen des Kammerchors. Die Gesamtleitung hat Markus Hubert. Karfreitagskonzerte gehören zum festen Programm der Illertisser Kirchenmusik, wobei sich Markus Hubert mit Gregorianik und Marimbafon-Klängen eine musikalisch spannende Kombination einfallen ließ. Dabei kann er auf Manuel Gira zählen, der 1998 in Illertissen als Kind einer Musikerfamilie zur Welt kam. Als Fünfjähriger begann er mit Klavierunterricht, im Alter von sieben kam Schlagzeug dazu, ab elf Jahren Orgelunterricht. Seit Oktober 2015 studiert er am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg Schlagwerk und Pauke.

Das Karfreitagskonzert charakterisiert sehr alte und zeitgenössische Musik. Den Vortrag dreier gregorianischer Choräle in lateinischer Sprache wird Markus Hubert jeweils in Orgel-Improvisationen nachklingen lassen. Dabei fließen thematisch passende Stücke späterer Komponisten ein, beim gregorianischen Graduale „Christus factus est“ beispielsweise aus dem „Crucifixus“ der h-Moll-Messe von Bach. Zeitgenössische Musik für Solo-Marimba gibt es mit „Reminiscence“ von Toshio Hosokawa (geboren 1955) oder „True Colours“ von John Thrower (geboren 1951). Weitere Werke sind die Lautensuite in e-Moll von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) und Stücke aus „Neuf Pièces pour Grand Orgue“ von Jean Langlais (1907 bis 1991).

Seit 15 Jahren gibt Markus Hubert – 42 Jahre alt und in Höchstädt an der Aisch aufgewachsen – in der Pfarrkirche Illertissen den Ton vor, sei es auf der Jann-Orgel oder als Dirigent von Chor und Orchester. Mit ihm als ersten hauptamtlichen Kirchenmusiker der Pfarrei St. Martin weht ein frischer Wind in den Reihen der Sänger und des Streichorchesters. Denn musiziert wird über die Standards von Kirchenmusik hinaus. Dazu holt er sich Verstärkung von außen, den einen oder anderen Profi für Solorollen oder er nützt – wie aktuell Manuel Gira – einfach das Potenzial junger Musiker rund um Illertissen. Die Konzertanlässe haben sich etabliert. Sie spiegeln sich mittlerweile in einem festen Veranstaltungskalender wider. Hier ein Blick auf die Konzerte:

Samstag, 20. Mai, 19 Uhr, Kirchenkonzert: h-Moll-Messe von Bach mit Solisten, Kammerchor und Musikern des Kammerorchesters anlässlich des 15-jährigen Chorbestehens, Leitung: Markus Hubert

Sonntag, 2. Juli, 20 Uhr, Brunnenhofserenade (bei Schlechtwetter in Kollegsaula): Beethovens 5. Symphonie, c- Moll, Trompetenkonzert von Haydn mit Solisten Karl Seitz, Kammerorchester, Markus Hubert.

Sonntag, 23. Juli, 16 Uhr, Carillonkonzert: Universitätscarilloneur Diakon Jürgen Buchner, Würzburg.

Samstag, 28. Oktober, 19 Uhr, Kirchenkonzert: 1517 – Konzert zum Reformationsjubiläum, Uraufführung der „Kantate zur Reformation“, Auftragskomposition von Volker Felgenhauer, Te Deum von Anton Bruckner sowie weitere Werke mit Solisten, Kirchenchor, Kammerorchester unter Markus Hubert.

Samstag, 3. Dezember, 16 Uhr, Kirche: Adventskonzert mit adventlicher Chor- und Orgelmusik.

Samstag, 23. Dezember, 16 und 18 Uhr, Schlosskapelle: Geistliche Musik, instrumental.

Dienstag, 26. Dezember, 16 Uhr, Kirche: Weihnachtssingen mit Kammerchor, Chorklasse der La- Salle-Realschule, Markus Hubert.

Sonntag, 31. Dezember, 22 Uhr, Kirche: Konzert in der Silvesternacht mit Trompete (Michael Bischof) und Orgel (Andreas Weiß).