2017-01-25 00:35:14.0

Zurück in die Kirche

Warum in der Region „back to church“ so beliebt ist Von Carolin Oefner

Einladungen gibt es in vielen verschiedenen Formen: zum Essen, zum Geburtstag, zur Familienfeier. Jemanden zu einem Gottesdienst einzuladen, ist eher unüblich. Genau diesen Weg geht aber die evangelische Kirche in Senden: Regelmäßige Gottesdienst-Besucher sollen Bekannte einladen, am kommenden Sonntag in die Kirche mitzukommen. Dort findet ein „back-to-church“-Gottesdienst statt – für alle, die schon lange nicht mehr im Gottesdienst waren. Auch in Vöhringen und Illertissen finden Gottesdienste in dieser Form am Wochenende statt.

Die Sendener evangelische Pfarrerin Kathrin Bohe erklärt die Idee: Der Gottesdienst wird so gefeiert, dass jemand, der lange nicht mehr da war, sich trotzdem wohlfühlt. Es gibt zum Beispiel keine festgelegten Sätze, die man nur kennt, wenn man regelmäßig die Kirche besucht. Bohe sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass das Komplizierte wegfallen und ein Besuch ohne Vorkenntnisse möglich sein soll.

Sie ermuntert treue Gottesdienstbesucher, am Sonntag jemanden mitzubringen, der schon lange nicht mehr in der Kirche war. Dafür hat sie Einladungskarten anfertigen lassen. „Zu zweit dort hinzukommen, ist dann viel leichter“, sagt sie. Die Idee komme aus der anglikanischen Kirche, im vergangenen Jahr sei zum ersten Mal so ein Gottesdienst in Deutschland veranstaltet worden.