2018-02-04 12:00:00.0

Landkreis Zwei Städte sparen sich Millionen

Trotz Klinikkrise senkt der Landkreis Neu-Ulm die Umlage in diesem Jahr. Mehrere Kommunen müssen erheblich weniger bezahlen – eine legt dagegen ordentlich drauf. Von Michael Ruddigkeit

Vor dem Start der Haushaltsberatungen hat Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) eine gute Nachricht für die Städte und Gemeinden im Kreis Neu-Ulm: Die Kreisumlage sinkt in diesem Jahr um 1,20 Punkte auf 48,50 Prozent. Dadurch bleibt den Kommunen mehr Geld. Voriges Jahr war die Kreisumlage wegen der Klinikkrise noch stark nach oben gegangen. Heuer können sich insbesondere die Städte Senden und Neu-Ulm freuen. Sie zahlen erheblich weniger an den Kreis als im Jahr 2017.

Das liegt daran, wie die Kreisumlage berechnet wird. Entscheidend ist die Umlagekraft der einzelnen Kommunen. Die ergibt sich aus den Steuereinnahmen plus 80 Prozent der vom Freistaat ausgeschütteten Schlüsselzuweisungen. Zugrundegelegt werden die Zahlen von vor zwei Jahren. Das heißt: Städte und Gemeinden, die damals viel eingenommen haben, müssen in diesem Jahr viel an den Kreis zahlen, bei Gemeinden, die vor zwei Jahren eher knapp dran waren, ist es umgekehrt.

Die Stadt Senden zahlt 10,2 Millionen Euro Umlage, fast 1,6 Millionen weniger als voriges Jahr. Neu-Ulm überweist 34,5 Millionen an den Kreis, immerhin mehr als eine Million weniger als 2017. Insgesamt müssen zehn von 17 Kommunen weniger Kreisumlage bezahlen. Die Stadt Weißenhorn hingegen muss ordentlich was drauf legen: Sie zahlt fast drei Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Das liegt an der enormen Umlagekraft der Fuggerstadt: Die lag vor zwei Jahren bei 22,5 Millionen Euro. Zum Vergleich: In der um 8500 Einwohner größeren Stadt Senden betrug der Wert 21 Millionen Euro. Nimmt man den Zehn-Jahresdurchschnitt der Kreisumlage pro Kopf, liegen die Kommunen etwa im Bereich von 350 bis 500 Euro. Illertissen sticht mit 524 Euro etwa heraus, was an sehr hohen Steuereinnahmen vor mehreren Jahren liegt. „Die Einnahmesituation ist nach wie vor sehr gut“, sagte Thorsten Freudenberger über die Situation im Landkreis. Deshalb sei mit einem kleinen Überschuss zu rechnen – voriges Jahr gab es noch ein sattes Minus. Die defizitären Kreiskliniken schlagen sich aber auch dieses Jahr im Budget nieder. 9,85 Millionen muss der Kreis an Ausgleichszahlungen leisten. Mit fast 50 Millionen Euro (inklusive der Kosten für das dazugehörige Personal) ist der Bereich „Soziale Sicherung“ der mit Abstand dickste Brocken im Kreishaushalt. Im Hochbau steht die Sanierung des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums (NKG) in Weißenhorn an. Dafür stehen 1,4 Millionen Euro im Haushaltsplan, insgesamt werden dafür 5,4 Millionen Euro fällig. Betrachtet man den Zeitraum 2018 bis 2021, gibt der Kreis Neu-Ulm fast 130 Millionen Euro für Schulen aus. Auch den geplanten Neubau des Lessing-Gymnasiums will der Landkreis in diesem Jahr vorantreiben – trotz einer möglichen Kreisfreiheit Neu-Ulms. „Warum sollen die Schüler ausbaden, dass die Stadt eine Diskussion führt?“, so Freudenberger. „Wir sind – Stand heute – in der Pflicht zu planen und zu bauen und hoffen, dass es so bleibt.“ Allerdings müssten Stadt und Kreis eine Vereinbarung treffen für den Fall, dass es zum Nuxit kommt. Dass die Lessing-Pläne ins Stocken geraten sind, liege daran, dass es noch kein neues Raumprogramm des Landes für Schulen gebe.