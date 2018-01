2018-01-31 20:00:00.0

Altenstadt Zwei gehen, einer legt los

Pfarrer Benjamim Beck verlässt Altenstadt. Auch der einstige Kirchenpfleger Michael Briglmeir hat sein Amt niedergelegt. Was heißt das für seinen Nachfolger? Von Zita Schmid

Ihr Einsatz ist ehrenamtlich, ihre Aufgaben anspruchsvoll, vielseitig und in der Pfarrei Altenstadt obliegt ihnen der Erhalt der sechs Gotteshäuser: Die Rede ist von der Arbeit der Kirchenverwaltung. Bei einer Tasse Kaffee zusammen mit Pfarrer Benjamin Beck, dem zurückgetretenen Kirchenpfleger Michael Briglmeir und seinem Nachfolger Werner Schulze, gaben diese vor Kurzem einen Einblick in deren Aufgaben.

Im Hinblick auf die kurz nach dem Treffen publik gemachte Nachricht, dass Pfarrer Beck Altenstadt bereits Ende Februar verlässt, sieht Schulze auf das ehrenamtliche Gremium nun noch mehr Verantwortung zu kommen: Da ist die Filziger Martinskirche mit ihren kunsthistorisch bedeutenden Fresken, die Altenstadter Mariä-Geburt-Kirche mit ihrem romanischen Flechtwerk-Tor oder die Illereicher Gottesackerkapelle, besser bekannt als „Pestkapelle“. Wie die weiteren Gotteshäuser in Illereichen, Dattenhausen und natürlich Altenstadt, die zur Pfarrei Altenstadt gehören, wollen diese größtenteils Jahrhunderte alten Zeugen christlichen Glaubens und Bestandteil der Heimatgeschichte instandgehalten werden. Dies zählt mit zum breiten Aufgabenbereich der Kirchenverwaltung (KV) der Pfarrei „Zum Guten Hirten“. Die KV sorgt sich um die „Hardware“, der Pfarrgemeinderat um die „Software“, umschreibt Michael Briglmeir kurz und prägnant das Tätigkeitsfeld der beiden wichtigen Gremien einer Pfarrei. Insgesamt elf Jahre war der ehemalige Altenstadter Schulleiter in der KV aktiv. 2011 hat er das Amt des Kirchenpflegers übernommen, nachdem seine Vorgängerin Maria Selzle tödlich verunglückt war. Zum Ende des vergangenes Jahres hat der 75-jährige Pensionär sein Amt aus gesundheitlichen Gründen und vor Ablauf seiner regulären Amtsperiode abgegeben.

ANZEIGE

In seiner Zeit als Kirchenpfleger sei viel geschehen, meint Briglmeir zurückblickend. Gleichzeitig ist ihm sehr wichtig zu betonen: „Der Chef ist nur so gut wie sein Team und ohne die aktive Mithilfe aller Kirchenverwaltungsmitglieder hätte manches Projekt nicht so schnell realisiert werden können“.

So fiel in seine Zeit als Kirchenpfleger etwa der Abschluss der Renovierungsarbeiten an der Mariä-Geburt-Kirche, die Umgestaltung der Marienkapelle in der Pfarrkirche, die Herausgabe des neuen Kirchenführers, mehrere Kirchen bekamen neue Knie- und Sitzpolster, das Priestergrab in Illereichen wurde saniert und das Pfarrheim in Sachen Brandschutz auf Vordermann gebracht. Die Reihe ließe sich um weitere Arbeiten rund um Kirchen und kirchliche Einrichtungen beliebig fortsetzen. Pfarrer Benjamin Beck würdigt Briglmeirs jahrelangen Einsatz und dankt ihm für dessen Unterstützung. „Säule und Hilfe“ sei er ihm gewesen und er habe ihn auch in seiner Anfangszeit „hervorragend eingearbeitet“, sagt Beck. Nun verlässt der Pfarrer nach dreieinhalb Jahren den Markt. Auch er habe diese überraschende Nachricht erst am Wochenende erfahren, sagt der neue Kirchenpfleger Werner Schulze. „Das war schon ein Schock und ich bedauere seinen Weggang“, erklärt er weiter. Denn Beck habe in der Pfarrei viel in Bewegung gesetzt. So beispielsweise auch den geplanten Umbau des Pfarrhofs und Pfarrbüros, der heuer beginnen soll. Doch jetzt verliere die KV mit Beck und Briglmeir gleich zwei wichtige Personen, die Verantwortung in großen Dingen wie auch in Alltagsentscheidungen übernommen hätten, meint Schulze. Und nun fallen zwei wichtige Menschen weg, die in die Materie bereits eingearbeitet waren. Außerdem bliebe bis zum Ausscheiden des Pfarrers Ende Februar wenig Zeit, um Anstehendes zu regeln. Schulze wurde bei der KV-Sitzung Mitte Januar zum Kirchenpfleger von Altenstadt gewählt. Robert Heller und Harald Stölzle fungieren als seine Stellvertreter. In der Pfarrei und Marktgemeinde ist der 68-Jährige, der beruflich als IT-Manager arbeitete, fest verwurzelt und beheimatet. Bis zu seinem 18. Lebensjahr war er Ministrant. Er war als Marktrat tätig und engagiert schon seit vielen Jahren als Lektor sowie Kommunionhelfer. Seit 2012 gehört er der KV an, dessen Art Geschäftsführer er nun ist. Er stehe zu seiner Entscheidung und der Verantwortung, die er übernommen habe, betont Schulze. Auch wenn er Mitte Januar noch nicht gewusst habe, dass Pfarrer Beck geht und die Pfarrerstelle mit Thomas Kleinle, derzeit Kaplan in Illertissen, erst im September neu besetzt werden kann. Doch Schulze ist sich sicher, dass die KV diese Zeit bis dahin meistern werde.