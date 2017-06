2017-06-09 00:33:51.0

Verleihung Zwei verdiente Bürger dürfen nun Ehrenringe tragen

Die Illertisser Alfred Kuisle und Josef Fackler erhalten hohe Auszeichnungen. Was es damit auf sich hat

Ehre wem Ehre gebührt: Die Stadt Illertissen hat kürzlich verdiente Bürger bei einer Feierstunde ausgezeichnet. Anerkennungen erhielten dabei auch die zwei früheren Bürgermeister-Stellvertreter Alfred Kuisle und Josef Fackler – für ihre Verdienste bekamen sie den Ehrenring der Stadt. Beide können auf großes kommunalpolitisches wie gesellschaftliches Engagement zurückblicken, hieß es. Derzeit gibt es in Illertissen nach Angaben der Stadt neun Träger der seltenen Auszeichnung. Hier die Porträts der beiden Neuesten.

Er stehe für Kompetenz und vollen Einsatz in Beruf, Sport und Politik, heißt es in der Laudatio der Stadt. Kuisle gehörte von 1978 bis 2008 dem Stadtrat an, war währenddessen sechs Jahre Fraktionsvorsitzender der CSU Illertissen und zuletzt sechs Jahre Zweiter Bürgermeister. Danach war er in der Wohnungsbau-GmbH aktiv und bereit, eine „schwierige personelle Übergangsphase aufzufangen“, wie es in der Laudatio weiter heißt. Das sei als Segen für das Unternehmen und die Stadt empfunden worden. Als Vorsitzender brachte sich Kuisle zudem im Stiftungsrat der Bürgerstiftung ein, zum Wohl der Bürger und für den Einsatz der Stiftungsfelder. Neben seinem politischen Engagement war Alfred Kuisle über elf Jahre Sportwart der Abteilung Tennis beim TSV und hat dort wegweisende Zeichen gesetzt, heißt es weiter. Er ist Träger der Bürgermedaille in Gold und erhielt vom damaligen Landrat Erich Josef Geßner für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung die Verdienstmedaille in Bronze.

ANZEIGE

Er hat nach neun Jahren in der freien Wirtschaft 40 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet, davon 30 Jahre als Personalleiter bei der Stadtverwaltung Vöhringen. Davor war er Briefträger, wobei er den Umgang mit Menschen kennen und schätzen gelernt hat und diesen zu seiner Berufung machte. Sein „Kontakt zu den Menschen verbunden mit Gemeinsinn und dem Interesse für das örtliche Geschehen“, sei das Fundament für seine kommunalpolitische Karriere gewesen. Von 1972 bis 2002 gehörte Fackler dem Stadtrat an, die letzten sechs Jahre war er Zweiter Bürgermeister. Zudem war er 21 Jahre Mitglied des Kreistags und acht Jahre Fraktionsvorsitzender der SPD in Illertissen. Während seiner Zeit im Stadtrat machte er sich für die Errichtung des Sportzentrums stark, ebenso für den Bau des Nautilla.

Inzwischen engagiert er sich bei der SPD-Arbeitsgemeinschaft „60 plus“, um das Miteinander der Generationen zu fördern, und in deren bayernweitem Dachverband ist er Vize-Landesvorsitzender. Sein Engagement galt dem Fußball, dem Kneippverein, der Egerländer Gmoi sowie dem Komitee für die Partnerschaft zu Elbogen – bis heute nimmt Fackler Besucher aus Tschechien auf. Berlins früherer Bürgermeister Klaus Wowereit würdigte Facklers Verdienste einst mit den Worten: „Er ist mit Leidenschaft Demokrat, der sich nicht mit der Kraft von Worten präsentiert, sondern mit Ideen und Impulsen.“ 2006 erhielt Fackler das Bundesverdienstkreuz. Dass er nach der Bürgermedaille in Gold nun den Ehrenring erhielt, freut ihn riesig. (lor)