Illertissen Zwischen Bier und Bühne

Die Illertisser Rockband „Facing Fears“ spielt am Sonntag im Finale des SPH-Bandcontests. Mit K!ar.Text haben die fünf Jungs darüber gesprochen, was sie antreibt. Von Orla Finegan

Ihr neuester Song ist ein Popsong, die Facebook-Fans sind eher weiblich – die fünf Jungs der Illertisser Band „Facing Fears“ stehen aber für Modern Hardrock. Frank Reinelt (24 Jahre/ Gitarre), Sebastian Holl (24/ Schlagzeug), Martin Patz (26/ Bass), Deniz Dogru (25/ Gesang) und Lucas du Hommet (24/ Gitarre) haben ihre Band erst vor einem Jahr gegründet und sich im SPH–Bandcontest schon gegen Tausend Konkurrenten durchgesetzt. Am Sonntag findet das Finale in Montabaur statt. Vorab haben die Jungs mit K!ar.Text über ihre Musik und ihre Ambitionen gesprochen:

Modern Hardrock – was ist das überhaupt?

Martin: Die Songs sollen direkt ins Ohr gehen, aber im Gerüst drum rum sind harte Gitarrenriffs und zweistimmige Gitarrensolos. Es ist Metal dabei, soll aber poppiger klingen.

Die Band besteht nur aus Männern. Würdet ihr auch eine Frau aufnehmen?

Martin: Dann müssten wir ja immer eine Kiste Bier plus eine Flasche Hugo kaufen... Lucas: Es geht schon dementsprechend zu, wenn wir unterwegs sind.

Deniz: Und es ist dann halt doch was ganz anderes, wenn wir untereinander sind.

Ihr spielt nur eigene Songs, war das schon immer so?

Lucas: Ja, uns war von Anfang an klar, dass wir keine Coverversionen spielen wollen. Wir wollten gleich mit etwas Handfestem starten – deshalb haben wir auch zuerst unsere CD „Chapter One“ aufgenommen, noch bevor wir groß Konzerte gespielt haben. Erst dann haben wir uns darum gekümmert, wo wir live spielen können.

Wo kann man eure Lieder hören?

Frank: Wir sind seit Oktober auf Spotify, da gibt es die vier Songs von der EP und unseren neuen Song „Aimless World“.

Ihr habt also fünf Songs, die ihr aufgenommen habt. Auf wie viele könnt ihr bei euren Konzerten zurückgreifen?

Frank: Mittlerweile haben wir 13 Songs. Wenn wir eine Songwriting-Phase anhängen, würden wir schon ein Album voll bekommen. Aber das kostet.

Lucas: Wir planen, das über Crowd-Funding zu finanzieren und wollen das 2017 noch anpacken.

Eure Songs auf Spotify – das klingt nach einer großen Sache.

Lucas: Reich wird man dadurch nicht. Aber für uns ist es wichtig, wenn wir uns für Konzerte oder Festivals bewerben. Dann können wir den Link mitschicken. Frank: Es ist mehr Promotion und strahlt eine gewisse Professionalität aus.

Professioneller als die meisten Freizeit-Bands, oder?

Frank: Auch wenn es noch freizeitmäßig ist, ist es unser Traum, dass wir irgendwann davon leben können. Da arbeiten wir ganz stark drauf hin. Deshalb gefällt es uns auch nicht so gut, als „Hobby-Band“ bezeichnet zu werden.

Hauptberuflich Musiker zu sein, das ist euer erklärtes Ziel?

Frank: Absolut. Nicht nur ein bisschen Musik machen, sondern eher ein bisschen Erfolg haben.

Deshalb auch gleich die CD und jetzt der Band-Contest?

Deniz: Der Contest war eigentlich eher ein Test. Nachdem wir immer weiter gekommen sind, haben wir es aber auch immer ernster genommen. Zum Halbfinale haben wir uns drum gekümmert, dass unsere Fans mit einem Bus anreisen können – sie machen nämlich 50 Prozent der Wertung aus.

Seid ihr vor dem Finale nervös?

Einstimmig: Nö.

Frank: Man ist doch nur nervös, wenn man was nicht kann, oder?

Was bringt Euch der Contest?

Frank: Welchen Platz wir machen, ist relativ egal. Es geht auch ums Networking und darum, dass wir geil spielen. Für das erste Band-Jahr ist es ein geiler Abschluss.

Lucas: Alleine sagen zu können, dass wir Deutschland-Finalisten sind, ist natürlich super.

Hat man die Gewinner des Vorjahres noch auf dem Schirm?

Martin: Die Band vom Vorjahr war vorher schon recht bekannt und auch viel auf Tour, aber von den anderen hört man nicht so viel.

Eine Tour, wär das auch was für euch?

Frank: Auf jeden Fall. Anstrengend wie sau und macht einen körperlich sicherlich kaputt, aber ich würde keine Sekunde zögern. Sebastian: Dafür würde ich auch meinen Jahresurlaub auf den Kopf hauen.

Wie viel Live-Erfahrung habt ihr denn schon?

Frank: Wenn wir das Konzert zu unserem einjährigen Bestehen im April im Illertisser Jugendhaus spielen, ist das unsere 15. Show. Deniz: In den letzten acht Monaten haben wir ungefähr ein bis zweimal im Monat einen Gig gehabt.

Ging mal was schief bei euren Auftritten?

Martin: Deniz hat es in Seifertshofen mal ordentlich auf die Fresse gelassen... Frank: ...aber er hat weitergesungen!

Kommen eure Fans wegen euch oder wegen der Musik?

Frank: Am Anfang wegen uns, unsere Freunde wussten ja nicht, worauf sie sich einlassen. Aber mittlerweile kommen sie auch wegen der Musik.

Lucas: Bei unserem letzten Auftritt war auch einer da, dem hat es so gut gefallen, dass er sich gleich für den Bus zum Finale nach Montabaur eingetragen hat. Und in München, beim Halbfinale, hatten wir immerhin 85 Leute dabei!

Mittlerweile seid ihr regional ja schon recht bekannt. Ist es trotzdem schwierig, Auftritte zu bekommen?

Martin: Überregional ist es extrem schwierig. Wenn man 400 Mails schickt, bekommt man zehn Antworten und darf eine Show spielen. Lucas: Wir zielen auf die ganzen regionalen Festivals ab – Obstwiese und so. Für 2017 sind die Deadlines aber schon rum.

An Gigs in Kneipen kommt man also leichter.

Frank: Ja. Wir spielen die kleineren Sachen auch unglaublich gerne. Das ist Rock’n’Roll – klein, laut, ekelhaft. Aber wir wollen ein bisschen größer werden und so mittelgroße Festivals bespielen. Da sind einfach andere Leute. Wenn wir bekannter werden wollen, müssen wir weiter weg und aus unserer Komfort-Zone heraus.

Und das funktioniert nur, wenn ihr aktiv auf andere zugeht und sagt: „Hey wir wollen spielen“, oder?

Deniz: Genau. Für die mittelgroßen Festivals kann man sich über Homepages bewerben, das nehmen wir jetzt in Angriff.

Wie ist das mit den eigenen Liedern, kann man die irgendwann nicht mehr hören?

Martin: Ich spiele sie immer gerne, aber privat höre ich sie nicht oft an. Frank: Es ist auch fürs Songwriting wichtig, dass man sich andere Bands anhört. Sonst kopiert man sich ja nur selbst.