Illertissen Zwischen Chili und Honigbienen

Auf dem Schrannenplatz war einiges los. Von verschiedenen Samen bis zu Dünger aus Wolle konnten die Besucher alles kaufen, was das Gärtnerherz begehrt. Von Franziska Wolfinger

Nach einer gelungenen Premiere im vergangenen Jahr, fand am Samstag zum zweiten Mal die Aktion Illertissen blüht statt. Viele Besucher, auch von außerhalb, kamen zum kombinierten Saatgut-, Regio- und Ökomarkt auf dem Schrannenplatz, der parallel zum Kraut- und Krempelmarkt auf der Jungviehweide stattfand. Der Shuttlebus, der die beiden Standorte verband, wurde von den Gästen gut genutzt.

Schwerpunkthemen beim Saatgutmarkt waren in diesem Jahr Bienen und Chili. So kamen einige Verkäufer auf die Idee, Chili con Carne anzubieten. Die Klasse 8a der Erhard-Vöhlin-Mittelschule in Illertissen hat sich für eine besonders originelle Zubereitungsart entschieden: Sie erhitzten den Eintopf in einem Sonnenofen. Der funktioniert wie ein Hohlspiegel, der die Sonnenstrahlen einfängt und in einem Punkt bündelt. Dort wird es so heiß, dass das Chili ohne Probleme gekocht werden kann – sofern die Sonne scheint. Schüler Marc Riedel erklärt: „Wir müssen den Ofen nur immer zur Sonne ausrichten.“ Die wandert den Tag über schließlich immer weiter. Den Ofen haben die Schüler in ihrer Technikgruppe selbst zusammengebaut.

Auch Lidwina und Peter Döhrmann haben sich bei den Schülern schon eine Portion Chili geholt. Zuhause bauen die beiden Hobbygärtner aus Senden Tomaten an. An denen wollen sie den Wolldünger testen, den sie auf dem Markt gekauft haben. Der biologische Naturdünger wird aus der Wolle gemacht, die sich nicht zum verspinnen eignet, erklärt Produzent und Händler Klaus Mebus aus Obersontheim (Landkreis Schwäbisch-Hall).

Wissenswertes rund um das Thema Bienen gab es am Stand des Kreisimkerverbands Neu-Ulm. Der Vorsitzende des Verbands, Walter Burger, kennt sich nicht nur mit Honigbienen aus, sondern auch mit Wildbienen. Die Tiere seien sehr bedroht, aber wichtig für das Ökosystem, sagte er. „Dabei hat jeder Gartenbesitzer die Möglichkeit, mit einfachen Mitteln etwas zum Wildbienenschutz beizutragen“, erklärte Burger. Zum Beispiel indem er ein Bienenhotel aufstelle und Pflanzen ansäe, die den Bienen gut als Nahrung dienen. Am besten sei natürlich, beides zu tun. „Nur ein Hotel als Lebensraum – aber keine Nahrungsquelle dazu – bringt den Bienen nicht viel.“ Am Stand nebenan gab es solche speziellen Bienenpflanzen zu kaufen.

Johannes Miller aus Langenau hat sich dort mit einem kleinen Pflänzchen eingedeckt. Er ist mit seiner Freundin nach Illertissen gekommen, weil sie noch Sträucher für den gemeinsamen Garten suchen. Er sagt: „Das sollen nicht nur Ziersträucher sein. Sie sollen auch einen Nutzen haben“, sagt er. Ihm gefällt, dass es beim Saatgutmarkt auch um den Erhalt alter Sorten geht. Das müsse man unterstützen, erklärt der junge Mann mit zwei Pflänzchen auf dem Arm.

Und um genau solche alten Sorten ging es auch beim Stand von Christian Müller. Auf seinem Raritätenhof hat er es sich zum Ziel gemacht, alte Kartoffelsorten zu erhalten. Er baut mehr als 240 Arten an. Davon konnte er natürlich nur eine relativ kleine Auswahl in Illertissen präsentieren. „Ich habe die mitgebracht, die auch Hobbygärtner leicht selbst anbauen können“, sagt er.

Auch der Verein Sortengarten Südtirol war dieses Jahr wieder auf dem Markt vertreten. Ihre Chilisamen kommen aus dem kleinen Dorf Lana nahe Meran. Außerdem gibt es Samen für Tomaten, Bohnen, Erbsen, Rüben und Blumen. „Alle selbst gezogen und samenfest“, sagt Robert Bernhard von diesem Verein. Samenfest bedeutet, diese Pflanzen produzieren jedes Jahr selbst neue Samen, die sich zur Aussaat eigenen. Bei industriellen Züchtungen funktioniert das nicht immer.

Auch Gruppen aus dem Ort nutzen die Gelegenheit, sich zu präsentieren, wie Hannah Blessing vom Obst- und Gartenbauverein Illertissen. Sie betreute das Samenraten. Darin schlugen sich die Gäste gut. „Schwierigkeiten gibt es nur beim Kopfsalat. Da kaufen die meisten Leute gleich die Pflänzchen.“ Wer alle Samen richtig erkannt hatte, konnte selbst gemachte Marmelade gewinnen. Blessing freute sich auch über das gute Wetter, das noch mehr Besucher als im vergangenen Jahr anlockte. Am meisten profitierten wohl die eingangs erwähnten Schüler mit ihrem Solarofen vom Sonnenschein. Neben Chili bereiteten sie darin sogar Waffeln zu.

