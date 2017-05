2017-05-17 13:00:00.0

Babenhausen Zwischen Stockbrot und „Samenbomben“

Der erste Naturerlebnistag der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe in Babenhausen zog einige Besucher an. Vor allem die Kinder konnten an dem Tag viel entdecken. Von Claudia Bader

„Die sehen ja aus wie Schokokugeln mit Kokos!“, sagt die fünfjährige Sarah. Neugierig beobachtet sie, wie einige Kinder aus Erde und Ton kleine Kugeln formen und diese in Sämereien wälzen. „Das sind Erdpralinen oder Samenbomben“, erklärt Sebastian Morbach, Leiter der Umweltstation der Jugendbildungsstätte Babenhausen. „Wenn ihr diese daheim im Garten oder an einen anderen Platz setzt, wachsen daraus heimische Blumen. Sie bilden bunte Farbtupfer, die Babenhausen schöner machen und sind gleichzeitig eine wertvolle Nahrungsquelle für Wild- und Honigbienen und andere Insekten.“

Nicht nur kleine Besucher konnten beim Naturerlebnistag, den die Babenhauser Ortsgruppe des Bund Naturschutzes (BN) und der örtliche Touristikverein heuer zum ersten Mal veranstalteten, viel erleben und lernen. Dank des Engagements heimischer Referenten, war auf dem Jugendzeltplatz am Fuggerweiher bei geradezu idealen Wetterbedingungen eine breite Vielfalt an Aktionen und Workshops geboten.

„Das ist ja ganz schön schwierig. Wie kann ein kleiner Vogel das überhaupt schaffen“, fragten Hanna, Laura und Max, als sie unter Anleitung von Realschullehrerin Sabine Reiser probierten, aus kleinen Ästen, Moos, Heu und Blättern ein Nest zu flechten. Gleich daneben schauten Emil, Paul und Mika die Präparate von Waldrohreule, Spatz, Amsel, Mehlschwalbe und anderen heimischen Vögeln aus der Nähe an. Die in einem Glaskasten ausgestellten Vogeleier stießen ebenso auf große Bewunderung. Dass in unseren heimischen Gewässern reges Leben herrscht, verdeutlichten die Mitglieder des Fischereivereins Babenhausen unter Leitung von Bastian Wriedt und Gabriel Schmieder. Auch viele Erwachsene lernten bei den Fischern Neues. So kann man zum Beispiel das Alter von Weißfischen, Bach- und Regenbogenforellen sowie Barben an deren Schuppen und Gehörknöchelchen erkennen. Auch die Schaukästen mit Fröschen, Kröten und anderen Amphibien waren ständig von Schaulustigen umringt.

Unter Leitung von Erwin Hatzelmann erwies sich das Zählen der Jahresringe an Baumstammscheiben als spannende Aktion für Groß und Klein. Auf großes Interesse stieß auch Naturschutzwächter Ernst Pfeiffer, der einiges über Biber und Bisamratten sowie deren Lebensgewohnheiten veranschaulichte. An einem anderen Stand zeigte Jürgen Ganz, wie man mithilfe eines Solarmoduls eine Batterie aufladen und mit dem Wechselstrom Elektrogeräte betreiben kann.

Weil so viele Aktivitäten an der frischen Luft bekanntlich hungrig machen, hatten Karin Fürst-Müller, die Vorsitzende der BN-Ortsgruppe, und ihr Team eine große Portion Teig für Stockbrot geknetet. Diesen durften die Kinder um den zuvor selbst geschnitzten Haselnussstecken wickeln und am Lagerfeuer braten. „Ich bin super zufrieden. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute kommen“, sagte Fürst-Müller schließlich nach der Veranstaltung. Mehr als 90 Kinder mit Eltern seien am Fuggerweiher gewesen und hätten aktiv an den Workshops teilgenommen. Das Ziel der BN-Gruppe war damit erreicht: „Wir wollten Kinder zur Natur motivieren“, sagte die Vorsitzende der Ortsgruppe Babenhausen.