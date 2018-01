2018-01-30 00:33:58.0

Zwischenfälle beim Auer Faschingsfest

Polizisten mussten einige Male eingreifen

Die Bilanz zum Auer Faschingstreiben fällt aus Sicht der Polizei zwar weitgehend zufriedenstellend aus – einige Male mussten die Ordnungshüter denn aber doch eingreifen. Im Fall einer Bedrohung werden noch Zeugen gesucht. Hier ein Überblick.

Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen wurden drei Minderjährige angetroffen, die einen Alkoholwert von über einem Promille hatten. Zwei 17-Jährige wurden vor Ort an die verständigten Mütter übergeben, teilt die Polizei mit. Ein 16-Jähriger musste aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von einem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

Um kurz nach 16 Uhr kontrollierten Sicherheitsleute einen 16-Jährigen, der Rasierklingen, ein Scheckkartenwerkzeug mit einem Messer und Quarzhandschuhe(sogenannte Schlaghandschuhe) dabei hatte. Der junge Mann soll nach Zeugenaussagen ein bisher unbekanntes Paar bedroht haben. Die mitgeführten Gegenstände wurden durch Polizeibeamte der Operativen Ergänzungsdienste aus Neu-Ulm sicher gestellt. Der 16-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er auch nachkam. Die Polizei sucht nun nach dem Paar, das bedroht worden sein soll. Es wird gebeten, sich zu melden (07303/96510).

Zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen kam es am frühen Sonntagabend. Nach einem Wortgefecht versetzte ein 22-Jähriger einem 19-Jährigen unvermittelt zwei Kopfstöße ins Gesicht, die beide Beteiligten waren alkoholisiert. Der jüngere Mann wurde dadurch leicht verletzt. Zwischen einem anderen betrunkenen 22-Jährigen und einem 47-jährigen Sicherheitsmann gab es ein Gerangel: Beide gaben hinterher wechselseitig an, vom jeweils anderen angegangen worden zu sein. Die Ermittlungen dazu dauern noch an, teilte die Polizei weiter mit. (az) »Seite 23