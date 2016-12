2014-02-05 00:17:39.0

Tennis Stadtmeister im dritten Anlauf

Diesmal gewinnt Janis Brosig. Mammutaufgabe für die veranstaltenden Vereine

Ulm/Neu-Ulm Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt: Janis Brosig ist Ulm/Neu-Ulmer Tennis-Stadtmeister. Vor Jahresfrist war der Spieler des TSV Pfuhl in der Halle im Halbfinale an seinem Klubkameraden Tobias Zeller gescheitert, im vergangenen Sommer verlor er im Freien das Endspiel gegen Christopher Waite vom TC Weißenhorn. Zeller und Waite waren diesmal nicht dabei und damit war der Weg frei für den angehenden Abiturienten, der sich im Finale gegen Jochen Schwendemann (TC Blaubeuren) mit 7:6 und 6:3 durchsetzte. Bei den Frauen gewann Karen-Johanna Schramm ein reines Ehinger Finale gegen Janine Jans und ist damit nach ihrem Titelgewinn im Freien nun auch Stadtmeisterin in der Halle.

Die Organisatoren der ausrichtenden Vereine TK Ulm, SSV Ulm 1846, VfB Ulm, TSV Pfuhl und GTK Neu-Ulm hatten eine wahre Mammutaufgabe zu stemmen. In den 20 Einzelwettbewerben traten 274 Spielerinnen und Spieler an, insgesamt gingen an den drei Turniertagen 254 Matches über die Bühne. Dabei waren extrem lange Spiele durchaus an der Tagesordnung. Den Rekord stellten dabei Uzcanga Rupp (TSG Söflingen) und Lennard Wlotzke (SSV Ulm 1846) in einem Viertelfinalspiel der Altersklasse U14 auf: Der Söflinger gewann den Tiebreak-Satz nach 45 Minuten mit 16:14.

Das Turnier war erneut bundesweit ausgeschrieben

Vor Jahresfrist hatte die Ausschreibung des Turniers noch für Ärger gesorgt, inzwischen haben sich die Spieler und Spielerinnen ganz offensichtlich daran gewöhnt, obwohl erneut nicht alle Meldungen berücksichtigt werden konnten. „Ich habe keine einzige böse Mail bekommen“, berichtete die erleichterte Turnierchefin Edith Pichler. Die Teilnehmer reisten bis aus München und Friedrichshafen an, die Stadtmeisterschaft musste erneut bundesweit ausgeschrieben werden. Andernfalls hätten nur Spielerinnen und Spieler aus Württemberg, nicht aber von bayerischen Vereinen teilnehmen dürfen. Herrensieger Janis Brosig wäre dann gar nicht erst dabei gewesen. (pim/epi)