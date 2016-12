2013-08-05 00:01:49.0

Boxen Weltmeisterschaft mit Freudentränen

Rola El-Halabi holt sich im Halbweltergewicht den Titel gegen Dalia Vasarhelyi Von Jürgen Schuster

Laubach Nachts, irgendwo im oberschwäbischen Outback, warten auf einem ehemaligen Fußballplatz gut und gerne 3000 Fans auf einen Weltmeisterschafts-Boxkampf. Unvorstellbar? Mitnichten, am vergangenen Samstag fand bei Ochsenhausen die fünfte Laubacher Boxnight statt. Open Air und damit in ungewöhnlichem Rahmen bestritt dabei Ulms Boxliebling Rola El-Halabi einen Kampf um die WBF-Weltmeisterschaft im Halbweltergewicht. Sie siegte am Ende klar nach Punkten. Die 20-jährige Dalia Vasarhelyi aus Ungarn war zwar mehr als nur eine Sparringspartnerin, die ganz große sportliche Herausforderung stellte sie aber auch nicht dar. Einstimmig nach Punkten hieß das Urteil nach zehn geboxten Runden zugunsten der Deutschen.

Für El-Halabi wurde die 13 also nicht zur Unglückszahl, im Gegenteil. Sie feierte in ihrem 13. Profikampf den zwölften Sieg. Wichtig dürfte für sie vor allem gewesen sein, dass sie neues Selbstvertrauen tanken und damit die zuletzt angeknackste Psyche reparieren konnte. Als sich Rola El-Halabi kurz vor Mitternacht den WM-Gürtel umlegen durfte, flossen bei ihr hemmungslos die Tränen. Zu lange war ihr Leidensweg nach den Schüssen ihres Stiefvaters auf sie, damals in Berlin. Die bislang erste und einzige Niederlage beim Comeback im Januar vor heimischem Publikum wirkte offensichtlich ebenfalls noch nach. „Ich bin total erleichtert“, gestand die 28-Jährige überglücklich kurz nach ihrem Kampf.

Vasarhelyi begann den Kampf jugendlich forsch und hielt fünf Runden lang halbwegs mit. Dann bewies sie erstaunliche Nehmerqualitäten. Ab Runde sechs musste sie immer wieder heftige Treffer von El-Halabi hinnehmen und hatte Glück, dass der Ringrichter den Kampf nicht vorzeitig abbrach. „Von da an hat sie nur noch überlebt“, wusste die frischgebackene Weltmeisterin nach den zehn Runden.

In fünf Wochen will die Ulmerin ihren Titel verteidigen

Auf ihre Vorbereitung für diesen Abend angesprochen, erzählte sie: „Wir haben diesmal alles anders gemacht.“ Mit den Trainern Thomas Wiedemann und Bernd Fernengel habe sie „noch einmal beim Box-Abc angefangen“ und außerdem viel in ihre körperliche Verfassung investiert. In fünf Wochen steht nun der nächste Kampf an. Die Ulmerin verteidigt dann in Saarbrücken freiwillig ihren Titel.

Umrahmt wurde El-Halabis Kampf zudem noch vom Ulmer Hip-Hop-Label Ebeni Records. Mit dem Titel „Ich hol mir, was mir zusteht“ wurde El-Halabis jüngste Vergangenheit aufgearbeitet.