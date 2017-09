2017-09-27 16:41:08.0

Krumbach 83-Jähriger wird von Lkw erfasst: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

In Krumbach wurde ein 83-jähriger Fußgänger beim Überqueren einer Straße von einem Lastwagen erfasst - der Mann wurde lebensbedrohlich verletzt.

In der Bahnhofstraße in Krumbach ist es zu einem Unfall zwischen einem 83-jährigen Fußgänger und einem Lastwagen gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann beim Überqueren der Straße von dem anfahrenden Lastwagen erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Der 83-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei war der 83-Jährige mit einem Rollator unterwegs gewesen. Während die Ampel für den Durchgangsverkehr auf Rot stand, hatte der Senior die Straße betreten und diese hinter einem Auto und vor dem Lastwagen überquert. Dabei hatte die Ampel auf Grün umgeschaltet, der Fußgänger wurde von dem anfahrenden Lastwagen erfasst. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat einen Sachverständigen damit beauftragt, ein Unfallgutachten zu erstellen.

Die Durchgangsstraße ist laut Polizei noch bis mindestens 17.30 Uhr für den Verkehr gesprerrt. Der Verkehr wird von Polizei und Feuerwehr innerorts umgeleitet. AZ