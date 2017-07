2017-07-09 13:55:00.0

Krumbach Auto wird von Zug erfasst

In Krumbach ereignete sich am Sonntagmittag ein Unfall, bei dem ein Zug ein Auto rammte. Außerdem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Glimpflich ging ein Unfall in Krumbach am Sonntagmittag aus. Um kurz nach 12 Uhr mittags rammte ein Zug der Mittelschwabenbahn ein Auto auf dem Bahnübergang in der Ulmer Straße. Die 18-jährige Fahranfängerin, die das Auto steuerte hatte, laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache die roten Haltesignale übersehen. Die junge Frau hatte jedoch Glück im Unglück.

Beim Einfahren in den Bahnhof hatte der aus Süden kommende Zug bereits deutlich die Geschwindigkeit reduziert. An Auto und Zug entstand ein Sachschaden von insgesamt 25 000 Euro, doch weder die Insassen der Bahn noch die junge Frau wurden beim Zusammenprall mit dem Triebwagen verletzt. Mit eingesetzt waren die Krumbacher Feuerwehr um den Verkehr umzuleiten und der Rettungsdienst zur Betreuung der Fahrgäste.

Der Streckenabschnitt der Mittelschwabenbahn zwischen Mindelheim und Krumbach war für mehrere Stunden gesperrt. Die Züge aus Richtung Günzburg verkehren bis Krumbach und enden dort vorzeitig. Um Kurz nach 13 Uhr meldet die Bahn, ein Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Mindelheim und Krumbach sei eingerichtet. rbod