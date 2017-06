2017-06-23 12:56:00.0

Breitenthal Scheune in Breitenthal brennt komplett nieder

In der Ortsmitte von Breitenthal geht ein landwirtschaftlicher Anbau in Flammen auf. Bis Mittag war die Feuerwehr mit dem Brand beschäftigt. Was die Brandursache sein könnte. Von Monika Leopold-Miller und Peter Bauer

Ein beträchtlicher Sachschaden in einer Höhe von rund 150.000 Euro entstand am frühen Freitagmorgen beim Band eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Ortsmitte von Breitenthal. Personen wurden, wie Kreisbrandrat Robert Spiller auf Nachfrage bestätigte, nicht verletzt.

Breitenthal: Gebäude war gegen 3 Uhr in Brand geraten

Laut Spiller handelt es sich bei dem in Brand geratenen Gebäude um einen landwirtschaftlichen Anbau aus Holz in der Größe von rund 15 mal zehn Meter. In dem Anbau waren ein Ladewagen, ein Anhänger und Heu untergebracht, wie der Kreisbrandrat weiter berichtet. Das Gebäude war am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr in Brand geraten.

ANZEIGE

Vor Ort im Einsatz waren stundenlang mehrere Feuerwehren. Sie konnten verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten und auf Stallungen und Wohngebäude übergriffen. Um kurz vor 7 Uhr war die Feuerwehr noch dabei, letzte Glutnester zu löschen. Nach Auskunft der Polizei war die Brandursache zuletzt unklar. Noch in der Nacht hat der Kriminaldauerdienst die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Memmingen haben nun laut Mitteilung der Polizei "Hinweise dafür, dass eine Selbstentzündung von Heu als Brandursache möglich sein könnte." Unwetter, die nachts über die Region gezogen sind, seien nicht der Auslöser gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Brand: Breitenthals Bürgermeisterin lobt Feuerwehren

Laut Spiller waren die Feuerwehren aus Breitenthal, Deisenhausen, Nattenhausen, Krumbach, Seifertshofen und Zaiertshofen mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Ein Übergreifen auf Stallungen und Wohngebäude konnte verhindert werden. Bis gegen Freitagmittag war die Feuerwehr damit beschäftigt, die Brandreste des Holzanbaus zu beseitigen. Vor Ort war am frühen Morgen auch Breithenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler. Sie lobt die rasche Reaktion der Einsatzkräfte, die die Lage glücklicherweise bald unter Kontrolle gehabt hätten.