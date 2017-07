2017-07-08 09:05:00.0

Krumbach Wohnhaus in Krumbach gerät in der Nacht in Brand

Zahlreiche Einsatzkräfte müssen in der Nacht in der Babenhauser Straße in Krumbach ein Feuer löschen. Menschen werden glücklicherweise nicht verletzt.

Wohnhausbrand am Samstag gegen 1.40 Uhr in der Babenhauser Straße in Krumbach: Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Foto-Weiß