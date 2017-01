2017-01-24 14:25:00.0

Oscars 2017 Deutsche Tragikomödie "Toni Erdmann" für Oscar nominiert

"Toni Erdmann" auf Oscar-Kurs: Die Tragikomödie der deutschen Regisseurin Maren Ade ist unter den fünf Kandidaten für den Auslands-Oscar.

Die Oscar-Nominierten stehen fest: «La La Land», «Moonlight» oder «Manchester by the Sea» - wer holt sich Hollywoods wichtigsten Preis als «Bester Film»?

Der Film "Toni Erdmann" geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Das gab die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles bekannt. Die Tragikomödie von Regisseurin Maren Ade ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film".

Mit nominiert sind unter anderem die Filme "Ein Mann namens Ove" (Schweden) und "Tanna" (Australien).

Oscar: Zuletzt gewann "Das Leben der Anderen"

Der letzte deutsche Film, der offiziell für den Auslands-Oscar nominiert wurde, war 2010 "Das weiße Band" von Michael Haneke. 2007 holte der Stasi-Film "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck die Trophäe nach Deutschland.

Das sind die Nominierungen für die Oscars 2017 Der Musical-Film "La La Land" ist Favorit für den Oscar 2017. Er ist unter anderem für Drehbuch, Schnitt, Soundtrack und den besten Song nominiert. Foto: Studiocanal/dpa

"Toni Erdmann" erzählt von einer ehrgeizigen Unternehmensberaterin (Sandra Hüller) und ihrem Alt-68er-Vater (Peter Simonischek), der seine Tochter mit Witz und Liebe aus deren festgefahrener Lebensbahn holen möchte (→ Kritik und Trailer zum Film).

"Toni Erdmann" holte Golden-Globe-Nominierung

Beim Europäischen Filmpreis räumte der Film Anfang Dezember fünf Trophäen ab, wenig später holte er eine Golde-Globe-Nominierung (mehr zu den Gewinnern). Bei der Globe-Verleihung Anfang Januar wurden Maren Ades Hoffnungen aber enttäuscht. Der Preis ging an den französischen Film "Elle" von Regisseur Paul Verhoeven.

Das Vergewaltigungsdrama mit Isabelle Huppert ist bei der Oscar-Verleihung am 26. Februar aber kein Konkurrent. "Elle" hatte es schon in einer Vorauswahl im Dezember nicht unter die Anwärter für den Academy Award geschafft. dpa