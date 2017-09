2017-09-29 18:07:00.0

Musik Die doppelte Rückkehr von Abba

Es tut sich was rund um den berühmtesten schwedischen Musik-Exportschlager Abba. Es soll tatsächlich eine Tour der vier Hitparaden-Legenden geben. Allerdings anders als gedacht. Von Wolfgang Schütz

35 Jahre nach ihrer Auflösung – wo stehen die schwedischen Pop-Götter von Abba mit all ihren Hits aus nur einem einzigen Jahrzehnt Schaffenszeit? Außer immer wieder in der Gunst neuer Kindergenerationen, die aus dem Archiv der Eltern von „Dancing Queen“, „Waterloo“ und „Thank You for the Music“ infiziert werden … Sie stehen: gleich doppelt an der Spitze! Und zwar in so unterschiedlichen Kategorien, wie es überhaupt nur denkbar erscheint: in der Kammermusik und bei der Entwicklung virtuellen Wirklichkeit.

Bekannt war bislang ja, dass im nächsten Juli der zweite große Kino-Film, „Mama Mia! Here We Go Again“, die Geschichte von Agnetha (Fältskog), Björn (Ulvaeus), Benny (Andersson) und Anni-Frid (Lyngstad) erzählen wird. Jetzt aber gibt es zusätzlich gleich noch eine doppelte Rückkehr. Die leisere heißt „Piano“, ist bereits seit gestern auf dem Markt und ist ein schönes Album des ja immer schon bei Abba im Musikalischen Hauptverantwortlichen, des inzwischen 70-jährigen Björn.

ANZEIGE

Benny Andersson mit neuem Album: Lieder am Piano

Der war ja zuvor bereits als Teil der schwedischen Rockband Hep Stars erfolgreich gewesen, hat inzwischen eine Band namens Benny Andersson Orkester und außerdem Song für Musicals wie „Chess“ und „Kristina“ geschrieben. Und weil er nun Lieder aus seiner ganzen Karriere als reines feines Piano-Album serviert, ist dort nun etwa auch der „Dancing Queen“ wieder zu begegnen, ohne jeden Pomp, in melodischer Nacktheit, fast schon melancholischer Ruhe. Einsame Spitze bei den Amazon-Bestellungen im Bereich Kammermusik.

Und die zweite Rückkehr kündigt sich nach all den Jahren der Spekulationen über eine Wiedervereinigung etwa aus Anlass einer Jubiläumstournee nun wohl für das Jahr 2019 an. Die großen Vier nämlich werden dann tatsächlich über die Bühnen der Welt reisen – auf geradezu futuristische Weise aus der Vergangenheit auftauchend. Zusammen mit dem britischen Musik- und Fernsehproduzenten Simon Fuller basteln Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid derzeit an einer Show, die von ihren Avataren bestritten werden wird – dreidimensionalen, digitalen Projektionen. Hologramme mit Live-Band, Lichtshow, echten Tänzern – das sind nicht ganz die Originale, ihnen aber näher als die Darsteller all der Musicals, die mit Abba und deren Hits seit vielen Jahren Reibach machen.

Jener Simon Fuller übrigens hat einst mit „Pop Idol“ auch das Original der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ erfunden. Jetzt kommt das postmodern alles zusammen und der Pop findet zu sich: Das Original ist das Cover ist das Original; und die wirkliche Vergangenheit ist die Castingbühne für die virtuelle Zukunft.