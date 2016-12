2016-12-22 12:42:53.0

"Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling schreibt zwei neue Romane

Die Bestsellerautorin und "Harry Potter"-Erfinderin J.K. Rowling arbeitet an zwei neuen Büchern. Ein Roman soll unter ihrem Pseudonym Robert Galbraith verkauft werden.

Die britische Erfolgsautorin und «Harry-Potter»-Erfinderin J.K. Rowling (51) arbeitet nach eigenen Angaben gleich an zwei neuen Büchern. Eines solle unter ihrem eigenen Namen herauskommen, das andere unter ihrem Pseudonym Robert Galbraith, schrieb Rowling auf Twitter. Sie wisse aber noch nicht, welches zuerst fertig werde. Ihr letzter Galbraith-Roman «Career of Evil» (2015) erschien 2016 unter dem deutschen Titel «Die Ernte des Bösen».

Rowling schrieb am Mittwoch zugleich, dass es keinen Roman um Newt Scamander geben werde. «Nur Filme.» Der neue Film aus dem Potter-Kosmos, «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind», läuft zurzeit im Kino. Eddie Redmayne spielt darin die Hauptfigur, den Zauberer und Fabelwesen-Experten Newt Scamander. Rowling startete damit eine neue fünfteilige Filmreihe.

"Harry Potter und das verwunschene Kind" von Rowling ist meistverkauftes Buch 2016 in Deutschland

«Harry Potter und das verwunschene Kind» von Joanne K. Rowling ist das meistverkaufte Buch des Jahres in Deutschland. Auf Platz drei der Belletristik-Jahrescharts folge zudem noch die englische Originalausgabe «Harry Potter and the Cursed Child», teilte GfK Entertainment mit.

«Harry Potter und das verwunschene Kind» ist das Skriptbuch zu dem Theaterstück, das seit Ende Juli in London läuft. Harry Potter ist darin inzwischen ein überarbeiteter Beamter im Ministerium für Zauberei und hat Schwierigkeiten mit seinem Sohn Albus Severus.

Für Rowling ist es bereits die sechste Top-Platzierung in Deutschland. Schon in den Jahren 2000, 2001, 2003, 2005 und 2007 gewann sie laut GfK Entertainment mit ihren Harry-Potter-Büchern die Jahreswertung. dpa/AZ